"Удары по Киеву продолжаются": у Путина дали понять, что мирных переговоров не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия РФ продолжает наносить удары по столице Украины. А вопрос о мирных переговорах — сейчас находится в глубоком застое.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Киеву известны требования Москвы, но украинская сторона якобы не желает урегулировать конфликт мирным путем, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию, — цитирует его слова агентство ТАСС.

Пресс-секретарь российского диктатора объявил о новых ударах РФ по столице Украины.

"Удары по Киеву продолжаются, причём систематически. Мы целенаправленно продолжаем уничтожать военную и связанную с ней инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что они делают и как это делать", — сказал Песков.

Кроме того, Песков заявил, что РФ якобы продвигается на фронте. А мирные переговоры — "находятся в глубоком застое".

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"Мы продолжаем специальную военную операцию, идет наступление на фронтах. Вопрос мирных переговоров — сейчас эта тема находится в глубокой паузе. Никаких новых идей нет. Украинская сторона прекрасно знает наши требования. Но мирным путем они не хотят это обсуждать", — заявил Песков.

В свою очередь глава офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что лично направлял в Россию предложение о взаимном моратории на удары на большие расстояния. Кремль отклонил это предложение, и Украина начала действовать в соответствии с ситуацией. Буданов сказал, что было предложение к РФ прекратить обстрелы, но вместо этого началась эскалация, на которую Украина вынуждена реагировать.

Напомним, что 22 августа президент России Владимир Путин в очередной раз пригрозил Киеву в связи с украинскими ударами по объектам российской инфраструктуры. А также сообщил, когда РФ готова сесть за стол переговоров.

Путин заявил о "экзотических" и "неприемлемых" для Москвы предложениях Киева по поводу мира, но отказался уточнять, что именно он имеет в виду.