Перемирие на взаимные удары: Буданов рассказал о предложении РФ и ходе переговоров (видео)

Глава офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что лично направил в Россию предложение о взаимном моратории на дипстрайки. Кремль отклонил это предложение, и Украина начала действовать с учетом сложившейся ситуации. Чего ожидать от дальнейшего хода войны, если прекращения дальнобойных обстрелов не будет?

Заявление Буданова прозвучало в ходе международного форума "Украина завтра", а фрагмент выступления опубликовало СМИ "Новости Live". По словам главы ОП, он лично пытался договориться о моратории, но пока — безуспешно.

Предложение о перемирии — Буданов об ударах со стороны РФ и Украины

Буданов заявил, что России было предложено прекратить обстрелы, но вместо этого началась эскалация, на которую Украина вынуждена реагировать.

"Мы это пробовали. Я вам прямо скажу, я это лично пробовал. Пока что это не получается", — заявил чиновник.

Глава офиса президента пояснил, что теперь украинцам следует думать о выживании в нынешних условиях и о том, как удержать экономику.

"Все пошли по пути эскалации, и у нас нет иного выбора, кроме как отвечать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Это больно, больно для всех, для них тоже больно", — прозвучало со сцены форума.

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Предложение о перемирии — подробности ударов РФ и Украины

14 августа стало известно об идее перемирия на Черном море, с которой выступил президент Зеленский. После этого появилось заявление МИД РФ, в котором россияне сначала отрицали, что официально получали такое предложение, а затем заявили, что отвергают его. Минобороны РФ опубликовало сообщение, в котором пригрозило заморозить украинцев следующей зимой. В ответ в сети появился поток мемов с напоминанием, что у Украины тоже есть чем наносить удары по россиянам и что они тоже могут остаться без света.

В то же время продолжались атаки на российские военные и инфраструктурные объекты. В частности, Силы обороны атаковали склады Wildberries: в ходе первой серии атак было уничтожено более десятка складов площадью в сотни тысяч квадратных метров. В августе был нанесён первый удар по Ozon: в сети показали столбы дыма в точке попадания дронов. Другие направления ударов — это российские НПЗ. Например, в ночь на 26 августа удалось уничтожить один из крупнейших заводов в Кстово, а его остановку подтвердил президент Зеленский. К тому же продолжались атаки на объекты в Крыму, и после ряда ударов на оккупированном полуострове произошел блэкаут, а почти неделю продолжался пожар возле Ялты, на тушение которого не хватало ресурсов.

Тем временем РФ продолжила обстрелы Украины, применяя преимущественно дроны (треть из которых — реактивные) и ракеты различных типов (российские "Искандеры" и "Ониксы", северокорейские KN-23). В частности, 27–28 августа произошел продолжительный воздушный удар, который длился почти двое суток: в Киеве прозвучало более 20 сигналов тревоги. В Запорожье сгорел гипермаркет "Эпицентр", а под Киевом, в Бориспольском районе — склады "Фора", "Сильпо" и других сетей. Днём стало известно о новых попаданиях: сгорели склады и распределительные центры, на которых были уничтожены тысячи украинских книг.

28 августа министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что РФ уничтожила 90 % оптовых складов торговых сетей. Впрочем, чиновник заверил, что голода не будет, но может возникнуть дефицит некоторых товаров.

Напоминаем, что 25 августа в Москву неожиданно прилетел директор ЦРУ Джон Ретклифф. СМИ выдвинули различные предположения о причинах визита в РФ, среди которых — попытка американцев открыть россиянам глаза на неблагоприятную для них ситуацию на фронте в Украине, но были и другие версии.