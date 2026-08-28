Повторный удар и масштабный пожар: в Киевской области горят склады "Новой почты" (фото)

В результате российских террористических атак этой ночью повреждены склады "Новой почты" в возле Святопетровского в Бучанском районе Киевской области.

Также есть попадание в производство, сообщил глава Белогородской общины Антон Овсиенко.

На месте происшествия работают все экстренные службы, ликвидируя последствия.

По словам Овсиенко, российская армия снова применила тактику повторных ударов, чтобы было как можно больше жертв: через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации врагу нанес еще два удара. Спасатели успели отойти в более безопасное место.

"Именно поэтому настоятельно прошу не приближаться к месту происшествия. Это небезопасно",— подчеркнул чиновник.

Фото: Telegram / Антон Овсиенко

По состоянию на данный момент на месте наблюдается значительное задымление, поэтому жителей Святопетровского и прилегающих территорий попросили закрыть окна и по возможности не выходить без надобности на улицу.

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Овсиенко также предупредил, 28 августа будет временно ограничено движение по части улицы Киевской в ​​направлении города Боярка. Кроме того, ограничения движения будут действовать на части улиц Индустриальная и Чорновила в Святопетровском.

Фото: Telegram / Антон Овсиенко

За последние сутки враг массированно атаковал складские помещения, распределительные центры и другие объекты в Киеве и Киевской области, чтобы нанести максимальный ущерб украинскому бизнесу.

Так, компания "Будинок Іграшок" сообщила об уничтожении своего распределительного центра и предупредила о задержке заказов. Под атакой оказались склады и логистика компаний Rozetka, Roshen, Fozzy, "Аврора", Comfy, а также "Эпицентр".

Представитель "Форы" рассказал, что сгорело складское помещение, у двух других компаний — распределительные центры: сотрудники не пострадали. При этом выяснилось, что склад использовался в течение недели — с 23 августа, а в целом компания подвергалась российским ударам уже трижды. Генеральный директор Comfy Геннадий Вербиленко заявил, что российский дрон "целенаправленно" нанес удар по зданию, но люди не пострадали, поскольку находились в укрытии.

Ранее дроны атаковали распределительный центр "Авроры" в Полтаве, а ранее российские беспилотники поразили распределительный центр EVA в Броварах.

Напомним, о ходе обстрелов Украины 27 августа россияне запустили баллистические ракеты "Искандер", а также ракеты "Оникс" и дроны различных типов: силы ПВО сбили семь баллистических ракет и большинство БПЛА. Ночью слышались взрывы в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях: были разрушения, но обошлось без жертв.

Также сообщалось, что ВС РФ начали применять новую ракету "Искандер".