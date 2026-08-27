"Эпицентр", Roshen, "Аврора", Comfy и другие: какие объекты горели после нового удара РФ (видео)

После удара России по Киеву и Киевской области загорелись склады ряда украинских компаний, рассказала народный депутат София Федина. В сети появились кадры горящих зданий, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила воздушную атаку на склады в Бориспольском районе. Какие новые объекты пострадали от российского обстрела, который начался ночью 27 августа и продолжался во второй половине дня?

Сообщение народного депутата появилось на странице в Facebook около 11 часов 27 августа, когда Россия прекратила обстрел баллистическими ракетами и продолжила запускать реактивные БПЛА. Указано, что в результате российского удара загорелись склады "Эпицентра", Roshen, "Авроры", "Сильпо" и Comfy. Фокус собрал информацию о последствиях почти 24-часового обстрела Киевской области.

Обстрел Украины 27 августа — что известно

О попадании российских средств поражения по складам украинских компаний сообщило издание Forbes. В материале подтверждается, что горели помещения торговых сетей "Фора", "Дом игрушек" и Comfy. Представитель "Форы" рассказал, что сгорело складское помещение, у двух других компаний — распределительные центры: сотрудники не пострадали. При этом выяснилось, что склад использовался в течение недели — с 23 августа, а в целом компания подвергалась российским ударам уже трижды. Генеральный директор Comfy Геннадий Вербиленко заявил, что российский дрон "целенаправленно" нанес удар по зданию, но люди не пострадали, поскольку находились в укрытии.

Відео дня

Между тем в мониторинговом канале "еРадар" сообщили, что россияне могли поразить складские или логистические помещения других представителей розничной торговли, которые лишились собственных или арендованных площадей. В частности, указано, что пострадали компания "Эпицентр Калиновка", ООО "Альфа Девелопмент Групп" (склады "Авроры", "Рошен", "Сильпо", Compy, "Будпостач"), "Бергер Карго Украина".

Обстрел Украины 27 августа — информация о складах Фото: Скриншот

ГСЧС рассказало о последствиях российского удара по Киевской области. Выяснилось, что возгорание произошло в Бориспольском районе под Киевом. Масштабы возгорания настолько велики, что задействованы авиация, дополнительные силы, а также привлечены сотрудники аэропорта "Борисполь", местные пожарные и пожарные посты из окрестных сел. В сообщении службы есть фото и видео с места возгорания. Видны стены ангаров, расплавившиеся от огня, облака дыма, пожарные, спецтехника и пожарный вертолёт.

Компания "Рошен" уже подтвердила попадание: сообщили, что сгорел склад в населённом пункте Чубинское Бориспольского района Киевской области.

"Самое главное — никто из сотрудников не пострадал: благодаря соблюдению правил безопасности и своевременной реакции на воздушную тревогу все работники находились в укрытии. Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности ROSHEN — в феврале был разрушен склад готовой продукции в Яготине", — говорится в заявлении.

"Дом игрушек" — информацию об ударе подтвердила в Facebook генеральный директор Мария Назаренко.

Отметим, что Фокус писал о ходе обстрелов Украины 27 августа. Ночью россияне запустили по украинцам баллистические ракеты "Искандер", а также ракеты "Оникс" и дроны различных типов: силы ПВО сбили семь баллистических ракет и большинство БПЛА. Ночью слышались взрывы в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях: были разрушения, но жертв не было.

Напоминаем, что после дневного налета реактивных дронов в КМВА сообщили о повреждениях в двух районах Киева.