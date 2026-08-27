Угрожали спортивному комплексу Лобановского: что известно о налете дронов РФ на Киев (видео)

Утром 27 августа Россия продолжила атаковать Киев реактивными дронами, и в результате обстрела были повреждены объекты в Печерском и Голосеевском районах, сообщила столичная администрация. Среди пострадавших зданий — спортивный комплекс на Печерске. Воздушные силы сообщили о примерно десятке реактивных дронов, круживших над Киевом и столичным регионом. На видео из сети — киевляне, переполнившие метро во время налета БПЛА РФ.

Помимо спортивного комплекса в Печерском районе, над которым поднялся столб дыма, пострадали автомобили в Голосеевском районе, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале. Между тем после ночного ракетно-дронового удара в столице дважды раздался сигнал воздушной тревоги: первый — с 8 до 9:30, второй — с 9:54 до 11:08. Через десять минут после отбоя — новая тревога из-за новой группы реактивных дронов РФ.

Военная администрация подтвердила, что над Киевом слышна работа ПВО: информация появилась в 10:04. Также уточнили, что в Голосеевском районе ранения получил один человек. Других подробностей о последствиях удара РФ по Киеву КГВА не публиковала.

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Фото: Скриншот

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко в 11:05 дал разъяснения по поводу ситуации после удара со стороны РФ. Выяснилось, что автомобиль в Голосеевском районе потушили, а последствия в Печерском районе — это падение обломков на нежилой территории: загорелась трава, работают пожарные.

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В заявлении КМВА не было указано, какой именно спортивный комплекс пострадал в Печерском районе. Впрочем, появилось заявление футбольного клуба "Динамо": там заверили, что спортивный комплекс им. Лобановского не пострадал.

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Обстрел Киева — что произошло утром 25 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили о налете реактивных "Шахедов" РФ, которые около 9 часов 27 августа вторглись в Киевскую область со стороны Чернигова. Указывалось, что дроны направлялись на Киев и Житомир, представляя угрозу для Киевского водохранилища.

"Вражеские ударные беспилотники продолжают хаотично перемещаться в воздушном пространстве над Киевом, оставайтесь в укрытиях!" — предупредили Воздушные силы.

Мониторинговый Telegram-канал журналиста Смолия сообщал о направлении движения дронов РФ, которые добрались до Киевской области со стороны Чернигова и кружили над столицей и прилегающими районами. Среди прочего, речь шла о двух волнах дронов: в первой было четыре БПЛА, во второй — шесть. Российские беспилотники летали над Броварами, Бояркой, Борисполем, Васильковым, Фастовом, Вишневым. Дроны кружили над районами столицы: над Святошинским, Оболонским районами, над Бортничами, Троещиной, Дарницей. Кроме того, около 11 появилась информация о БПЛА над севером Киева, а также вблизи Вышгорода, Гостомеля, Ирпеня и над Житомирской трассой.

В Киевской областной государственной администрации отреагировали на удар РФ по Украине. Военная администрация сообщила об ухудшении качества воздуха из-за пожаров в Борисполе, Иванкове, Белой Церкви, Василькове, Обухове и Броварах.

Отметим, что в ночь на 27 августа произошел ракетно-дронный удар со стороны РФ, в ходе которого баллистические ракеты и "Шахеды" летели в направлении Киева, Полтавы, Днепра, Запорожья и Одессы. Военно-воздушные силы сообщили, что удалось сбить семь баллистических ракет и более 200 БПЛА.

Напоминаем, что утром 27 августа областные военные администрации сообщили о последствиях обстрела Украины в ночь на 27 августа.