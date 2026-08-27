Загрожували спортивному комплексу Лобановського: що відомо про наліт дронів РФ на Київ (відео)

Зранку 27 серпня Росія продовжила атакувати Київ реактивними дронами, й під час обстрілу отримали пошкодження об'єкти у Печерському та Голосіївському районах, повідомила столична адміністрація. Серед постраждалих будівель — спортивний комплекс на Печерську. Повітряні сили доповіли про близько десятка реактивних дронів, які кружляли над Києвом та столичним регіоном. На відео з мережі — кияни, які переповнили метро, ховаючись від БпЛА РФ.

Окрім спортивного комплексу у Печерському районі, над яким здійнявся стовп диму, постраждали машини у Голосіївському районі, ідеться у повідомлені Київської міської військової адміністрації у Telegram-каналі. Тим часом після нічного ракетно-дронового удару у столиці двічі лунав сигнал повітряної тривоги: перший — з 8 по 9:30, другий — з 9:54 по 11:08. Через десять хвилин після відбою — нова тривога через нову групу реактивних дронів РФ.

Військова адміністрація підтвердила, що над Києвом чути роботу ППО: інформація з'явилась о 10:04. Також уточнили, що у Голосіївському районі отримав порання один чоловік. Інших деталей про наслідки удару РФ по Києву КМВА не публікувала.

Відео дня

Фото: Скриншот

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко об 11:05 уточнив ситуацію після удару РФ. З'ясувалось, що автомобіль у Голосіївському районі загасили, а наслідки у Печерському районі — це падіння уламків на нежитловій території: загорілась трава, працюють пожежники.

Фото: Скриншот

У заяві КМВА не було вказано, який саме спортивний комплекс постраждав у Печерському районі. Втім, з'явилась заява футбольного клубу "Динамо": запевнили, що спортивний комплекс не постраждав.

Фото: Скриншот

Обстріл Києва — що сталось зранку 25 серпня

Повітряні сили ЗСУ інформували про наліт реактивних "Шахедів" РФ, які близько 9 год 27 серпня залетіли у Київську область з Чернігівського напрямку. Вказувалось, що дрони прямували на Київ та Житомир, загрожували Київському водосховищу.

"Ворожі ударні безпілотники продовжують хаотичне переміщення в повітряному просторі над Києвом, перебувайте в укриттях!" — попередили Повітряні сили.

Моніторинговий Telegram-канал журналіста Смолія інформував про напрямок руху дронів РФ, які дістались до Київської області з боку Чернігова та кружляли над столицею й прилеглими районами. Серед іншого, ішлося про дві хвилі дронів: у першій було чотири БпЛА, у другій — шість. Російські безпілотники літали над Броварами, Бояркою, Борисполем, Васильковим, Фастовом, Вишневим. Дрони РФ петляли над районами столиці: над Святошинським, Оболонським районам, над Бортничами, Троєщиною, Дарницею. Крім того, близько 11 з'явилась інформація про БпЛА над північчю Києва і також біля Вишгорода, Гостомеля, Ірпеня, над Житомирською трасою.

На удар РФ по Україні відреагували у Київській ОВА. Військова адміністрація повідомила про погіршення стану повітря через пожежі у Борисполі, Іванковому, Білій Церкві, Василькові, Обухові та Броварах.

Зазначимо, в ніч на 27 серпня відбувся ракетно-дроновий удар РФ, під час якого балістика та "Шахеди" летіли на Київ, Полтаву, Дніпро Запоріжжя, Одесу. Повітряні сили повідомили, що вдалось збити сім балістик та понад 200 БпЛА.

Нагадуємо, зранку 27 серпня обласні військові адміністрації розповіли про наслідки обстрілу України в ніч на 27 серпня.