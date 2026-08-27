У Києві та низці міст пролунали потужні вибухи: росіяни атакують Україну балістикою і реактивними дронами

У ніч на 27 серпня росіяни запустили по Україні реактивні безпілотники, "Бандеролі" та балістичні ракети. Серія вибухів зокрема пролунала у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Павлограді, Кременчуці та в Одесі.

Близько 02:30 години у низці східних, північних, південних та центральних регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет. Також у небі над Україною фіксували ворожі безпілотники. Фокус передає, що відомо про нічний обстріл росіян.

Вибухи у Києві пролунали близько 03:00 години, повідомило "Суспільне". Перед цим Повітряні сили попереджали про рух швидкісних цілей крізь Чернігівщину у напрямку столиці.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 03:00 годину Фото: Скрін

Після цього вибухи прогриміли і в Запоріжжі та області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Моніторингові канали писали, що ворог застосував щонайменше 2 балістичні ракети із Таганрогу.

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Ще до цього, об 02:30, сильний вибух було чутно у Кременчуці Полтавської області, інформував кореспондент Фокусу. За даними OSINT-каналів, перед цим у напрямку міста було зафіксовано рух балістичної ракети.

Близько 02:40 години вибухи пролунали у Кривому Розі. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що росіяни спрямували на Кривий Ріг щонайменше дві балістичні ракети. Відомо також, що ворог поцілив по промисловому підприємству у Кривому Розі, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Також уночі ворог спрямував велику кількість дронів-ракет типу "Бандероль" на Одесу, писали моніторингові канали. За попередніми підрахунками аналітиків, загалом росіяни застосували близько 9 таких дронів для атаки на місто.

Близько 03:30 години у Києві повторно прогриміла серія вибухів, повідомила кореспондентка Фокусу. Повітряні сили попереджали про повторні пуски балістичних ракет на столицю.

Інформація щодо наслідків нічного обстрілу встановлюється.

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Нагадаємо, 26 серпня росіяни атакували дронами бізнес-центр у Лозовій на Харківщині: людям доводилося рятуватися через вікна із будівлі у вогні.

Днями росіяни також атакували великий торгівельний центр у Дніпрі.