РФ вдарила по бізнес-центру у Лозовій на Харківщині: люди вистрибували з вікон будівлі у вогні

Вдень 26 серпня росіяни атакували Лозову у Харківській області дронами. Ворог поцілив по місцевому бізнес-центру, через що з охопленої вогнем будівлі люди були змушені рятуватися через вікна.

Російські дрони атакували район щільної житлової забудови міста, внаслідок чого будівля бізнес-центру тут же спалахнула, а навколишні багатоповерхові будинки були пошкоджені. Відомо про щонайменше десятьох постраждалих внаслідок атаки, повідомив голова міської територіальної громади Сергій Зеленський.

За словами глави громади, ворог навмисно після першого удару зробив паузу, а тоді здійснив повторну атаку на будівлю. Це було зроблено з метою завдати якомога більшої шкоди.

"Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади", — наголосив Зеленський.

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Серед потерпілих є і "важкі", зазначив посадовець. Наразі медики борються за їхні життя. Всі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації.

Тим часом у мережі поширили жахливі кадри з місця подій у Лозовій. На відеоролику, який може бути чутливим для сприйняття, видно, як люди вистрибували через вікна будівлі, яка охоплена вогнем. Люди рятували своє життя і були змушені вибивати вікна, щоб опинитися на вулиці.

Кадри з місця удару по бізнес-центру у Лозовій 26 серпня

Сергій Зеленський закликав мешканців не збігатися на місця "прильотів", щоб не заважати роботі екстрених служб і самим не стати мішенями для повторних ударів, що часто робить ворог.

Будівлю після атаки РФ охопив вогонь Фото: Сергій Зеленський / Facebook

Всі наслідки ворожого обстрілу на момент публікації встановлюються.

Нагадаємо, 25 серпня у ДПСУ повідомили, що росіяни атакували пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні із Молдовою.

Також днями ворог атакував дронами великий торговий центр у Дніпрі.