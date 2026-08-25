Росіяни атакували пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні із Молдовою (фото)

ЗС РФ вдарили ударними БпЛА типу "Shahed" по міжнародному автомобільному пункту пропуску в ніч на 25 серпня.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру, повідомляють у ДПСУ. На фото видно сильну пожежу.

Росіяни атакували пункт пропуску Фото: ДПСУ

Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через міжнародний пункт пропуску "Виноградівка — Вулкенєшть", розташованого на кордоні Одеської області з Молдовою, призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону.

Пожежу локалізували рятувальники. Там повідомили, що внаслідок влучання сталось загоряння двох металевих споруд на площі 100 м.кв. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці: "На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила".

Пожежа на кордоні з Молдовою Фото: ДСНС

Наразі там не здійснюють пропуск громадян і транспортних засобів, а також не проводять митне оформлення.

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"Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону", - сказано у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російські війська атакували дронами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Також поліція Республіки Молдова підтвердила проникнення засобу ураження на території своєї країни. На відео з місця подій показали кукурудзяне поле, частина якого вигоріла внаслідок вибуху російської ракети.