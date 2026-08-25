Россияне атаковали пункт пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой (фото)

ВС РФ ударили ударными БПЛА типа "Shahed" по международному автомобильному пункту пропуска в ночь на 25 августа.

Известно, что в результате атаки повреждена его инфраструктура, сообщают в ГПСУ. На фото виден сильный пожар.

Россияне атаковали пункт пропуска Фото: ГСПУ

Пропуск граждан и транспортных средств через международный пункт пропуска "Виноградовка — Вулкенешть", расположенного на границе Одесской области с Молдовой, приостановлен. Об этом сообщает молдавская сторона.

Пожар локализовали спасатели. Там сообщили, что в результате попадания произошло возгорание двух металлических сооружений на площади 100 м.кв. Пожар оперативно ликвидировали пожарные: "К счастью, информация о погибших и пострадавших не поступала".

Пожар на границе с Молдовой Фото: ГСЧС

Там не осуществляют пропуск граждан и транспортных средств, а также не проводят таможенное оформление.

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"Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска. Просим учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы", — говорится в сообщении ГНСУ.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали дронами Болградский и Измаильский районы Одесской области. В результате удара повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Полиция Республики Молдова подтвердила проникновение средства поражения на территории своей страны. На видео с места событий показали кукурузное поле, часть которого выгорела в результате взрыва российской ракеты.