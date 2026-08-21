Пункт пропуска "Табаки" атаковали "шахеды": движение через границу с Молдовой остановлено

В ночь на 21 августа российские войска нанесли удары с использованием "шахидов" по Болградскому и Измаильскому районам Одесской области. В результате удара была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В результате попадания были повреждены здания и сооружения пункта пропуска. Пожары на объектах были локализованы сотрудниками ГСЧС.

Последствия нападения на контрольно-пропускной пункт Фото: ГСПУ

В настоящее время пропуск людей и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. О сложившейся ситуации проинформировали молдавскую сторону.

Последствия нападения на контрольно-пропускной пункт Фото: ГСПУ

Транспорт перенаправляют в другие пункты пропуска. В ГПСУ призвали граждан учитывать это при планировании поездок.

Ночью 20 августа в Одесской области российские дроны также нанесли удар по пункту пропуска на границе с Молдовой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, однако он не уточнил, какой именно пункт тогда пострадал от атаки.

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Отметим, что ранее "Фокус" писал о появлении ракеты "Бандероль" в Молдове. По данным мониторинговых каналов и Воздушных сил ВСУ, российское средство поражения пересекло воздушное пространство Украины и направилось в сторону Молдовы. Отмечалось, что это произошло вблизи села Днестровского. Примерно за час до этого, около 17:30, сообщалось о запуске в направлении Одесской области четырёх ракет "Бандероль", ударных дронов и ракеты Х-31П.

Напомним, 13 августа западные СМИ сообщили о давлении России на Молдову. Речь шла, в частности, о подготовке диверсантов и попытках привлечь священников для оказания влияния на выборы.

13 мая Словакия временно закрыла все пограничные пункты с Украиной. Финансовое управление страны объяснило это решение соображениями безопасности, не уточнив других деталей.

Ограничения ввели после масштабной российской атаки на украинские города, в частности на Ужгород, расположенный недалеко от словацкой границы. Российские беспилотники атаковали город, а украинские власти назвали этот удар самым масштабным в Закарпатье с начала полномасштабной войны.