$500 диверсантам и $1000 священникам: как Путин планирует развалить ЕС и НАТО, — NYT

Российский диктатор Путин в конце 2025 года собрал представителей спецслужб и сообщил им о планах на 2026 год, сообщили СМИ. План РФ — это разрушение НАТО и ЕС, при этом разрушение должно происходить изнутри благодаря ряду секретных спецопераций. Среди спецопераций, помимо привычной дезинформации, — создание специальных отрядов, обученных с помощью диверсий влиять на выборы в Европе. Какие инструменты использует Кремль для развала НАТО и ЕС?

В 2024-2025 годах РФ пыталась оказать поддержку пророссийским политическим силам в Молдове, и ход выборов стал примером влияния Кремля, говорится в материале издания The New York Times. Трое авторов — Майкл Швирц, Адам Голдман и Аарон Кролик — собрали информацию об этих выборах и пообщались с молдавскими правоохранителями. Издание уточнило, что рассматривает спецоперацию РФ против Молдовы в контексте распада ЕС и НАТО.

"Путин созвал лидеров на секретный брифинг, чтобы донести прямо противоположное сообщение, по словам официальных лиц из двух стран, осведомленных об этом инциденте. Их цель на 2026 год — это "распад НАТО и ЕС изнутри", — заявили представители разведки журналистам.

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Планы Путина — как РФ влияет на выборы

Следователи выяснили, что Москва прибегла к помощи церкви, организовывала специальные подготовительные лагеря, а порой просто покупала голоса. Особое внимание уделялось лагерям, созданным в Сербии, а также в Боснии и в Москве. Руководили этими лагерями сотрудники ГРУ РФ по плану научного центра "Сколково". Цель — создание специальных ударных групп для вмешательства в выборы. Кроме того, было еще одно направление деятельности РФ — энергетический шантаж, сообщили СМИ.

Прокуроры Молдовы пояснили СМИ, что для оказания влияния на выборы не требуется много людей, а достаточно нескольких, которые "зажгут искру". В лагерях собирали людей, которым платили по 400 долл. за обучение: для малообеспеченных граждан это были значительные средства. С участниками работали люди в военной форме, которые учили изготавливать взрывчатку, управлять дронами, устанавливать взрывчатку на дроны. К тем, кто отказывался учиться, применяли насилие: например, одному мужчине ударили по лицу и выбили зуб.

Трое представителей западных спецслужб, с которыми пообщалось СМИ, подчеркнули, что впервые в "маленькой Молдове" россияне применили дополнительные инструменты, помимо привычных хакерских атак и дезинформации. Речь идет о создании "пехотинцев", которые должны были остановить движение страны в сторону Европы. В статье отмечается, что накануне Путин заявил, что Европа незаслуженно "разжигает антироссийскую истерию", а уже через несколько месяцев прямо объявил о новом антиевропейском плане.

Еще одно направление влияния на выборы — это подвоз людей, которые будут голосовать за пророссийские силы. В частности, в случае с Молдовой речь шла о вербовке 150 тыс. человек. Прокуроры выяснили, что на выплаты 38 тыс. активистам РФ передала пророссийским политикам 20 млн долл. (по 500 долл. на каждого). Что касается участия священников, то было установлено, что за пророссийскую деятельность им платили по 1000 долл.

"Москва играет в долгую игру", — написала газета The New York Times со ссылкой на мордовского чиновника.

Отметим, что в 2027 году ожидается ряд выборов в странах, которые являются партнерами Украины и помогают бороться против РФ. Среди них — выборы президента Франции 18 апреля, парламентские выборы в Польше в октябре-ноябре, а также выборы в Италии, Швеции, Эстонии и Латвии.

Фокус сообщил, что 12 августа появилось новое заявление Путина, обращенное к странам Запада. Российский диктатор прибыл на базу подводных лодок на Дальнем Востоке и высказался по поводу танкеров, попавших под санкции, которые начали задерживать партнеры Украины. Путин заявил, что ему не нравятся "пиратские захваты" и что РФ в ответ будет захватывать любые другие корабли других государств в любой точке планеты.

Напоминаем, что 14 августа МИД РФ опубликовал позицию Кремля по поводу перемирия, предложенного Украиной.