Прочитал с листочка: Путин пригрозил захватывать корабли по всему миру

Российский диктатор Путин надел военную форму и зачитал с листочка заявление о кораблях "теневого флота" РФ, которые находятся под санкциями и были взяты под контроль западными странами. Глава Кремля пригрозил, что россияне будут захватывать чужие суда по всей планете. О чём шла речь в новом выступлении Путина, прозвучавшем 12 августа?

Заявление диктатора прозвучало во время визита в Южно-Сахалинск на заключительный этап военных учений Тихоокеанского флота ВС РФ, сообщило в Telegram росСМИ "РИА Новости". Помимо угрозы атаковать чужие корабли, Путин выразил обеспокоенность ростом присутствия США в Тихом океане и активизацией Японии. Глава Кремля заявил, что в случае атак на "торговые суда" последует "зеркальный ответ".

Путин сначала упомянул о решении ЕС в отношении российских кораблей, посетовал на "нарушение требований международного морского права" и на попытки ограничить передвижение флота. Далее он напомнил, как один из таких кораблей был захвачен и якобы "продан как награбленное". Глава Кремля назвал такие действия Запада "пиратством и разбоем" и заявил, что РФ будет отвечать "зеркально". При этом отмечается, что атаки будут происходить не только в тех местах, где остановят российские суда, но и там, где "посчитают целесообразным".

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Другие тезисы Путина касались ухудшения положения РФ в Тихоокеанском регионе. Диктатор рассказал о действиях Японии, которая считает россиян основной угрозой, подтвердил готовность осваивать Арктику со всеми желающими и напомнил, что российские морпехи могут выполнить "все задачи".

Атаки на танкеры РФ — заявления Путина от 12 августа Фото: Скриншот

Атаки на танкеры РФ — подробности

Отметим, что 14 июня СМИ сообщили о первом танкере "теневого флота", захваченном британскими морскими пехотинцами в Ла-Манше. Речь шла о судне Smyrtos, которое перевозило подпадающую под санкции российскую нефть (около 100 тыс. тонн) из Усть-Луги. Правительство Великобритании планировало продать груз, а вырученные средства передать Украине: речь шла о сумме около 46 млн долл. Между тем США приняли решение в отношении танкера "Marinera", который был задержан в ходе операции в Венесуэле. Танкер после нескольких дней преследования поднял флаг РФ, а следователи выяснили, что судно могло быть связано с соратником экс-депутата Виктора Медведчука в Одессе. В августе стало известно, что российский танкер продали на металлолом.

Между тем 8 августа стало известно о флотилии танкеров "теневого флота" РФ, собравшихся в Северном Ледовитом океане. Западные СМИ сообщили, что они, вероятно, будут пробиваться через арктический лед, чтобы доставить 8 млн тонн нефти.

Напоминаем, что в июле командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди регулярно сообщал об атаках на танкеры РФ, следовавшие через Азов в сторону изолированного Крыма.