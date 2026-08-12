Зачитав з листочка: Путін пригрозив захоплювати кораблі по всій планеті

Російський диктатор Путін вдягнув військову форму та зачитав з листочка заяву щодо кораблів тіньового флоту РФ, які перебувають під санкціями та які взяли під контроль країни Заходу. Очільник Кремля пригрозив, що росіяни захоплюватимуть чужі судна по усій планеті. Про що ішлося у новому виступі Путін, який пролунав 12 серпня?

Заява диктатора пролунала під час візиту у Южно-Сахалінськ на фінальний етап військовий навчань Тихоокеанського флоту ЗС РФ, написало у Telegram росЗМІ "РИА Новости". Окрім погрози атакувати чужі кораблі, Путін висловив стурбованість про зростання присутності США у Тихому океані та активізації Японії. Очільник Кремля заявив, що буде "дзеркальна відповідь" у випадку атак на "торгівельні судна".

Путін спершу сказав про рішення ЄС щодо російських кораблів, поскаржився на "порушення вимог міжнародного морського права" та на спроби обмежити рух флоту. Далі нагадав, як один з таких кораблів захопили й начебто "продали награбоване". Очільник Кремля назвав такі дії Заходу "піратство та розбоєм" і заявив, що РФ відповідатиме "дзеркально". При цьому наголошується, що атаки відбуватимуться не лише в тих місцях, де спинять російські судна, а там, де "вважатимуть за доцільне".

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Інші тези Путіна стосувались погіршення ситуації для РФ у Тихоокеанському регіоні. Диктатор розповів про дії Японії, яка вважаю росіян основною загрозою, підтвердив готовність освоювати Арктику з усіма бажаючими та нагадав, що російські морпіхи можуть виконати "усі задачі".

Атаки на танкери РФ — заяви Путіна 12 серпня Фото: Скриншот

Атаки на танкери РФ — деталі

Зазначимо, 14 червня медіа повідомили про перший танкер тіньового флоту, який захопили британські морпіхи у Ла-Манші. Ішлося про корабель Smyrtos, який віз підсанкційну російську нафту (близько 100 тис. тонн) з Усть-Луги. Уряд Британії планував продати вантаж, а гроші передати Україні: ішлося про суму близько 46 млн дол. Тим часом США прийняли рішення щодо танкера Marinera, який затримали під час операції у Венесуелі. Танкер після кількох днів переслідування підняв прапор РФ, а розслідувачі з'ясували, що корабель міг бути пов'язаний з поплічником екснардепа Віктора Медведчука в Одесі. У серпні стало відомо, що російський танкер продали на металобрухт.

Тим часом 8 серпня стало відомо про флотилію танкерів тіньового флоту РФ, які зібрали у Північному Льодовитому океані. Західні медіа написали, що вони, ймовірно, прориватимуться через лід Арктики, щоб провести 8 млн тонн нафти.

Нагадуємо, у липні командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді регулярно звітував про атаки на танкери РФ, які прямували через Азов у бік ізольованого Криму.