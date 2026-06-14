Операція тривала 6 годин: британські спецпризначенці перехопили танкер "тіньового флоту" РФ

Британські військові затримали російське судно. Танкер "тіньвого флоту" намагався пройти протоку Ла-Манш.

Вранці у неділю, 14 червня, Збройні Сили Великої Британії перехопили у Ла-Манші танкер "тіньового флоту" РФ. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер, який доручив затримати судно.

Політик назвав операцію, яка "завдала чергового удару по Росії", успішною. Також, за його словами, перехоплення "тіньового танкеру" має нагадати тим, хто підживлює війну Володимира Путіна в Україні, що Британія не дозволить їм сховатися.

Кір Стармер також подякував Збройним Силами Його Величності та правоохоронцям, які постійно забезпечують безпеку країни, але не оприлюднив назву судна "тіньового флоту", яке було зупинене у Ла-Манші.

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Перехоплення танкера "тіньового флоту"

У заяві Міністерства оборони повідомляється, що військова операція у протоці тривала 6 годин та підтримувалася літаками морської авіагрупи Chinooks, Merlin Mk4 і Wildcat, літаком RAF P-8, а також фрегатами Sutherland і Ledbury.

Судно у порту російького Санкт-Петербурга Фото: з відкритих джерел

На борт судна піднялися морські пехотинці та спецпризначенці з Національного агентства боротьби зі злочинністю.

Танкер буде тимчасово переміщено на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії, поки триває розслідування.

Окремо у Міноборони наголосили, що примусові дії проти судна в територіальних водах Великобританії були здійснені відповідно до національного та міжнародного права.

Зазначимо, згідно з даними спеціалізованого порталу MarineTraffic, судно Smyrtos, яке затримали у Ла-Манші, ходить під прапором Камеруну. Йшов танкер з російського порту Усть-Луга.

Нагадаємо, раніше аналітики дослідили, що майже 200 підсанкційних суден, пов’язаних із Росією, пройшли через британські води після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив їх перехоплювати.

На початку червня Франція заарештувала капітана захопленого танкера Tagor, що належить до "тіньового флоту" Росії. Капітану, який відмовився виконувати накази, загрожує до року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро.