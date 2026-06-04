Відмовився виконувати накази: у Франції заарештували капітана захопленого танкера "тіньового флоту" РФ

Франція заарештувала капітана захопленого напередодні танкера Tagor, що належить до "тіньового флоту" Росії. Судно йшло з Мурманська, намагаючись доставити підсанкційну нафту.

Французькі військово-морські сили висадилися на судно у міжнародних водах в Атлантичному океані за допомогою Великобританії. Про це пише видання France 24.

Танкер був захоплений за підозрою у плаванні під фальшивим прапором після того, як його капітан відмовився виконувати накази. Його взяли під варту у вівторок.

Капітану загрожує до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро (174 тисяч доларів). Судновласнику, особу якого встановлюють правоохоронці, може загрожувати таке ж покарання, повідомив прокурор.

Що відомо про захоплений танкер Tagor

Згідно з даними бази Opensanctions.org, судно Tagor підозрюють у перевезенні російської або іранської нафти всупереч міжнародним санкціям. Танкер пов'язують з магнатом нафтового судноплавства Мохаммадом Хосейном Шамхані.

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Шамхані — син іранського чиновника зі сфери питань безпеки, що був радником колишнього лідера Ірану Алі Хаменеї. І старший Шамхані, і Хаменеї загинули 28 лютого під час спільних ізраїльсько-американських бомбардувань.

Французька влада також розповіла, що танкер прямував з Мурманська, що розташований на північному заході Росії. Судно плавало незаконно, використовуючи прапор Камеруну, і прямувало до камерунського міста Лімбе.

Як свідчать дані порталу War&Sanctions, танкер перевозить сиру нафту. Його можливим капітаном є Юрій Левицький 1970 року народження. Судно перебуває під санкціями низки країн, зокрема США, ЄС, України, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо, 1 червня видання Financial Times писало, що "тіньовий флот" РФ загрожує світу екологічною катастрофою.

Наприкінці травня біля Туреччини катери атакували відразу три танкери РФ.