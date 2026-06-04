Отказался выполнять приказы: во Франции арестовали капитана захваченного танкера "теневого флота" РФ

Франция арестовала капитана захваченного накануне танкера Tagor, принадлежащего к "теневому флоту" России. Судно шло из Мурманска, пытаясь доставить подсанкционную нефть.

Французские военно-морские силы высадились на судно в международных водах в Атлантическом океане с помощью Великобритании. Об этом пишет издание France 24.

Танкер был захвачен по подозрению в плавании под фальшивым флагом после того, как его капитан отказался выполнять приказы. Его взяли под стражу во вторник.

Капитану грозит до одного года заключения и штраф в размере 150 тысяч евро (174 тысяч долларов). Судовладельцу, личность которого устанавливают правоохранители, может грозить такое же наказание, сообщил прокурор.

Что известно о захваченном танкере Tagor

Согласно данным базы Opensanctions.org, судно Tagor подозревают в перевозке российской или иранской нефти вопреки международным санкциям. Танкер связывают с магнатом нефтяного судоходства Мохаммадом Хосейном Шамхани.

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Шамхани — сын иранского чиновника из сферы вопросов безопасности, который был советником бывшего лидера Ирана Али Хаменеи. И старший Шамхани, и Хаменеи погибли 28 февраля во время совместных израильско-американских бомбардировок.

Французские власти также рассказали, что танкер направлялся из Мурманска, расположенного на северо-западе России. Судно плавало незаконно, используя флаг Камеруна, и направлялось в камерунский город Лимбе.

Как свидетельствуют данные портала War&Sanctions, танкер перевозит сырую нефть. Его возможным капитаном является Юрий Левицкий 1970 года рождения. Судно находится под санкциями ряда стран, в частности США, ЕС, Украины, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, 1 июня издание Financial Times писало, что "теневой флот" РФ угрожает миру экологической катастрофой.

В конце мая возле Турции катера атаковали сразу три танкера РФ.