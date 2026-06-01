"Стоит утилизировать": "теневой флот" РФ угрожает миру экологической катастрофой, — FT

Более половины танкеров "теневого флота" находятся в критическом состоянии и угрожают миру масштабной экологической катастрофой.

Эти суда подвергаются коррозии и их значительную часть следует уничтожить, заявил руководитель крупнейшей в мире компании по утилизации судов Анил Шарма, пишет Financial Times.

"Минимум треть стоит утилизировать, возможно, больше. Я бы честно считал, что это больше половины", — сказал Шарма.

Сейчас, по подсчетам экспертов из этой отрасли, "теневой флот" насчитывает около 1800 судов, из которых до 1500 — это нефтяные или продуктовые танкеры.

Журанлисты подчеркнули, что многим из них более 20 лет. Обычно это примерно тот возраст, когда грузовое судно утилизируют. После этого устаревшие системы и коррозия от лет пребывания в море могут поставить под угрозу их пригодность.

"Это бомба замедленного действия, и я думаю, что все в судоходстве это знают. Эти вещи не застрахованы, плохо обслуживаются, имеют некачественную команду на борту, это просто авария, которая ждет своего часа. И на самом деле это большая неожиданность, что не произошло никаких крупных аварий", — пояснил главный исполнительный директор одной из крупнейших судоходных компаний Александер Саверис.

По данным издания, владельцы судов, попавших под санкции, сейчас максимально продлевают срок эксплуатации своих судов благодаря прибыльной торговле, которая стала возможной в результате стремительного роста цен на нефть из-за кризиса в Персидском заливе.

Эти санкции означают, что легальные пути утилизации и переработки судов в значительной степени перекрыты, и хотя серьезных экологических катастроф пока не произошло, уже случались мелкие случаи разлива нефти и потенциально опасные ситуации с участием судов "теневого флота".

Авторы материала подчеркнули, что закрытие Ормузского пролива также повлекло замедление темпов утилизации судов, особенно учитывая то, что страны Персидского залива используют все танкерные суда, которые им удается привлечь, для хранения нефти.

Шарма отметил, что, если пролив будет вновь открыт, он ожидает резкого роста спроса на утилизацию судов после того, как они разгрузят свои грузы. Он также добавил, что в Персидском заливе застряло несколько судов, которые должны были быть утилизированы.

