Еще четыре танкера: РФ расширяет "теневой флот" для экспорта сжиженного газа, — Bloomberg

Россия привлекла еще четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа из подсанкционного проекта Arctic LNG 2. Суда ранее работали на экспортном терминале Омана, а теперь загружают топливо возле Мурманска.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

По данным отслеживания судов, танкер Kosmos в минувшие выходные пришвартовался к плавучему хранилищу Saam, которое находится под санкциями США, а позже покинул его уже с большей осадкой, что свидетельствует о загрузке топлива.

Еще три судна — Merkuriy, Orion и Luch — также уже забирали груз из Saam или направляются к нему. Хранилище используется для хранения газа, произведенного на Arctic LNG 2, доступ к которому большую часть года имеют только суда с ледокольными возможностями.

По подсчетам Bloomberg, Россия теперь использует не менее 20 танкеров для перевозки газа из подсанкционных проектов. Один из таких танкеров в марте подвергся атаке и больше не работает.

Kosmos в этом году сменил флаг на российский, получил новое название и перешел под управление малоизвестной компании. Другие суда также передали новым владельцам. Bloomberg отмечает, что это характерный признак так называемого "теневого флота": старые суда переоформляют на малоизвестные компании, чтобы обходить западные ограничения.

В материале также отмечается, что Москва пытается воспользоваться высоким спросом на сжиженный газ в Азии после проблем с поставками через Ормузский пролив, что привело к росту цен на топливо.

Напомним, ранее BBC Verify сообщало, что после заявлений премьера Великобритании Кира Стармера о возможном перехвате российских подсанкционных судов через британские воды прошли сотни рейсов теневого флота РФ. Журналисты насчитали 238 проходов через Ла-Манш и по меньшей мере 94 захода в территориальные воды Британии, однако ни одно судно не задержали.

5 мая Telegram-каналы Exilenova+ и DroneBomber сообщили о пожаре в море возле российского Геленджика. По их данным, загореться могло судно WALER, которое связывают с теневым флотом РФ. Дым от пожара также видели в Новороссийске, примерно в 30 километрах от места происшествия.