Британия не остановила ни одного судна РФ: теневой флот совершил 238 проходов через Ла-Манш

Почти 200 подсанкционных судов, связанных с Россией, прошли через британские воды после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил их перехватывать. По данным журналистов, ни одно из этих судов так и не задержали.

Об этом сообщили аналитики BBC Verify, которые отследили движение 184 подсанкционных кораблей в период с 25 марта по 11 мая.

За это время они совершили 238 проходов через британские воды, преимущественно через Ла-Манш. В не менее 94 случаях суда заходили непосредственно в территориальные воды Британии.

В марте Кир Стармер заявил, что британские военные "теперь могут подниматься на борт санкционных судов, которые проходят через наши воды". Однако правительство Британии не предоставило никаких доказательств того, что хотя бы одно российское судно было перехвачено.

Министерство обороны Великобритании заявило, что "сдерживает и препятствует" работе теневого флота РФ, но деталей не раскрыло. Бывший командир корабля Королевского флота Том Шарп назвал отсутствие реальных действий "жалким".

Журналисты отмечают, что Россия использует так называемый теневой флот для обхода санкций на экспорт нефти. Большинство зафиксированных судов — нефтяные танкеры. Также среди них были газовые танкеры и многоцелевое оффшорное судно.

Данные MarineTraffic показывают, что такие корабли часто выключают системы автоматической идентификации AIS, чтобы скрыть свое местонахождение. Особенно часто сигнал исчезал у западного побережья Шотландии и Ирландии.

Один из подсанкционных танкеров — Universal — в апреле прошел через британские воды в сопровождении российского фрегата "Адмирал Григорович". Это подтвердили спутниковые снимки, которые проанализировали эксперты.

Юрист по морскому праву Джеймс Тернер объяснил, что Британия ограничена международным правом.

"Вы не можете захватывать суда, которые ходят под флагом другого государства", — сказал он.

По его словам, даже санкции не дают достаточных оснований для задержания таких кораблей, если они официально зарегистрированы под иностранным флагом.

Напомним, 5 мая в сети сообщили о пожаре в море вблизи российского Геленджика. По данным Telegram-каналов Exilenova+ и DroneBomber, могло загореться судно WALER, которое связывают с теневым флотом РФ. Дым от возгорания видели также в Новороссийске, который находится примерно в 30 км от места инцидента.

Аналитики обратили внимание, что танкер WALER последний раз находился у побережья Краснодарского края и направлялся из Турции в Новороссийск. Судно находится под санкциями Украины из-за перевозки российской нефти. В Минобороны РФ тем временем заявляли о массированной атаке украинских дронов на российские регионы и порты Черного моря.

Ранее Фокус сообщал и о других атаках на российские танкеры. В частности, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об операции, проведенной совместно Генштабом ВСУ, контрразведкой СБУ и ВМС Украины. При этом названия судов тогда не раскрывали.