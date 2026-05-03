ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ в Новороссийске: детали (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по двум танкерам в акватории под Новороссийском. По его словам, они входят в российский "теневой флот".

Глава государства обнародовал кадры, снятые с морского дрона. Когда этот удар был, президент не уточнил. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Атака на "теневой флот" РФ

"Наши военные продолжают применять санкции против российского теневого нефтяного флота — они поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно использовались для транспортировки нефти. Теперь они этого не будут делать", — написал он.

В своем сообщении украинский президент отметил работу начальника Генштаба Андрея Гнатова, который руководил этой операцией, а также контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины. По его словам, это были "неизменно полезные результаты".

Відео дня

Напомним, что устаревшие танкеры "теневого" флота России застряли в открытом море, потому что атаки дронов парализовали работу портов. 7 апреля Вооруженные силы Украины объявили о нанесении удара по нефтяному терминалу Усть-Луга на побережье Финского залива в России. Также был атакован порт Приморск. И "теневым" танкерам негде разгружаться и загружаться, пишет Politico.

Также стало известно, что Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России. Об этом заявил командующий Военно-морских сил страны Иво Варк.

Также 10 апреля сообщалось, что британский флот не задержал ни одного танкера "теневого флота" РФ, несмотря на предыдущие обещания правительства.