Их там десятки: теневые танкеры России застряли в Финском заливе из-за атак Украины

Пока весь мир с тревогой наблюдает за Ормузским проливом, в Европе разворачивается еще одна морская драма. Устаревшие танкеры "теневого" флота России застряли в открытом море, потому что атаки парализовали работу портов.

7 апреля Вооруженные силы Украины объявили о нанесении удара по нефтяному терминалу Усть-Луга — крупному порту на побережье Финского залива в России, который является важным элементом российской инфраструктуры экспорта нефти, доходы от которого используются для поддержания вооруженной агрессии против Украины. Также был атакован порт Приморск. И "теневым" танкерам негде разгружаться и загружаться, пишет Politico.

20 процентов российского экспорта нефти отправлялось из Усть-Луги и 22 процента — из Приморска. Подход Киева оказался успешным: за последние несколько недель в Усть-Лугу и Приморск вообще не приходило ни одного судна, и даже сейчас пропускная способность портов значительно ограничена. 10 апреля в Приморск пришвартовались только два судна , а после этого до 27 апреля прибытие судов не планируется. Усть-Луга, тем временем, смогла принять еще несколько судов, но их количество по-прежнему значительно ниже обычного уровня.

И эти атаки на российские порты привели к огромному скоплению танкеров в Финском заливе: системы слежения за судами показывают группы кораблей стоящих на якоре в этом небольшом водоеме.

Это связано с тем, что суда, ожидающие приема российской нефти, должны оставаться на месте. Законно ходящие суда могут быть быстро перенаправлены в другие порты и на другие задачи, но "теневые" танкеры России действуют вне официальной системы судоходства и не захотят заходить в другие порты из-за опасения быть задержанными. Им просто нужно дождаться ремонта Усть-Луги и Приморска.

Эксперты говорят, что в исключительной экономической зоне Эстонии застряли 40 танкеров "теневого" флота, а остальные — в финской.

"С точки зрения безопасности, лучше держать суда в якорной стоянке, чем позволять им дрейфовать. Возможное загрязнение окружающей среды, безусловно, остается проблемой в свете общей ситуации, и мы внимательно следим за ней", — заявила Регина Паланди-Паю, заместитель директора Управления национальной безопасности и обороны Эстонии.

Пока нефть не выливается в Финский залив, но если это произойдет, Эстонию и Финляндию придется взять на себя очистку.

Никто точно не знает, как долго продлится ожидание, но пока порты не возобновят полноценную работу, Финляндия и Эстония вынуждены мириться со своими незваными гостями. Обе страны могут лишь надеяться, что за это время ни один из российских кораблей не получит пробоину, или что они не попытаются воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Ранее стало известно, что Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры в Балтийском море, поскольку это может спровоцировать военную эскалацию со стороны России.

Британский флот тоже не задержал ни одного танкера "теневого флота" РФ, несмотря на предыдущие обещания правительства. Ранее мы также информировали, что Лондон избегает таких действий из-за риска нарушения международного морского права.