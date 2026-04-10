Несмотря на обещания Стармера: почему британский флот не задержал ни одного танкера "теневого флота" РФ, — The Telegraph

"Теневому флоту" России разрешили пройти через Ла-Манш, хотя две недели назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично пообещал перехватывать подобные суда.

Королевский флот Британии так и не задержал ни одного танкера, принадлежащего к "теневому флоту" РФ, поскольку правительство опасается, что подобные действия могут быть "нарушением международного права". Об этом рассказало издание The Telegraph.

Вопросы о неспособности правительства Британии противодействовать российским танкерам усилились с момента, когда медиа сообщило в среду о том, что Москва направила свой военный корабль для сопровождения судов, попадающих под санкции.

Генеральный прокурор лорд Гермер пояснил, что на борт этих судов могут подняться спецназовцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Однако таких операций не проводилось, поскольку в Британии опасаются нарушить международное морское право, которое диктует высокие требования для государства, отправляющего своих назначенцев на борт иностранного судна.

Каждая подобная операция должна сопровождаться обоснованием от чиновников, которое бы доказывало факт уклонения от британских санкций.

Через несколько часов после того, как министр обороны Джон Гили сообщил, что РФ провела тайную операцию подводных лодок в британских водах, Москва отправила еще три судна через Ла-Манш 9 апреля. Также стало известно, что один из танкеров, который пересек Ла-Манш в начале этой недели, мог перевозить груз для российской армии.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал ситуацию, выразив критику и возмущение.

"Я считаю это жалким. Я не знаю, почему мы не садимся на борт этих кораблей, нарушающих санкции. Они подпитывают военную машину Путина и финансируют его убийство невинных украинцев, и у нас есть прекрасная возможность остановить это", — подчеркнул Джонсон.

Стоит напомнить, что 26 марта издание Sky News сообщало о предоставлении разрешения Королевскому флоту Британии на проверку судов "теневого флота" РФ. Тогда Стармер объявлял, что подобное решение будет лишать Путина доходов на продолжение войны в Украине.

Ранее в Kyiv Independent выяснили, что РФ использует Starlink на танкерах "теневого флота", чтобы обходить санкции.