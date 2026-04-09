Великобритания сорвала тайную операцию России рядом со своими берегами (фото)
По словам министра обороны Джона Хили, Россия проводила секретную операцию с использованием подводных лодок в британских водах, которая угрожала жизненно важным энергетическим и информационным кабелям.
Министр обороны Великобритании заявил, что Великобритания и ее союзники в течение месяца следили за ударной подводной лодкой Кремля и двумя разведывательными подводными лодками в Северном море, сообщает The Telegraph.
Российские подлодки вышли из бухты Оленья Губа на Кольском полуострове и направились к берегам Великобритании.
Хили сообщил, что Москва угрожает подводной инфраструктуре, добавив, что Королевский военно-морской флот "активизирует свои усилия" по ее защите.
Британские военные корабли сбросили гидроакустические буи, чтобы отпугнуть российские субмарины от подводных кабелей, которые обеспечивают жизненно важную телекоммуникационную связь и передают огромные объемы данных между странами.
Обращаясь к Владимиру Путину, министр обороны сказал: "Мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия".
Новейшая российская подводная лодка стала первым разведывательным судном в британских водах в этом году.
В ноябре прошлого года разведывательный корабль "Янтарь" был замечен скрывающимся над кабельными каналами в водах к северу от Шотландии, и его отогнала атомная ударная подводная лодка Королевского флота.
Джон Хили напомнил, что российский флот действует в территориальных водах Великобритании по указанию Путина и ведет гибридную войну.
Великобритания тесно сотрудничала с союзниками в операции по нейтрализации российских подводных лодок, заявил Джон Хили.
Министр обороны напомнил, что российские подводные лодки угрожают не только британским водам, но и союзникам.
"Они действовали в водах других союзников и вокруг них, мы возглавляли ее частично, действуя совместно с норвежцами, а также с другими союзниками", - уточнил министр обороны.
Джон Хили уверен, что Путин хотел бы, чтобы Великобритания отвлеклась на войну в Иране и на ситуацию на Ближнем Востоке.
"Моя цель сегодня — публично продемонстрировать ему, что этого не произошло, что мы следим за ним, что мы признаем, что он и Россия представляют собой главную угрозу безопасности Великобритании и НАТО", - отметил министр.
Напомним, 15 декабря СБУ сообщила об ударе подводным беспилотным дроном по подводной лодке РФ, которая находилась в бухте в Новороссийске.
Ранее в министерстве обороны Великобритании предупреждали, что основная опасность исходит не от России, а от Китая, которые строит подводные лодки быстрее всех в мире.