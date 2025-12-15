СБУ взорвала российскую подводную лодку с "Калибрами" в порту Новороссийска (видео)

Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении боеспособности российской подводной лодки в порту Новороссийска, которая была носителем крылатых ракет "Калибр". Удар стал результатом уникальной спецоперации с применением подводных беспилотников.

Как сообщает Служба безопасности Украины, украинские силы провели очередную высокоточную операцию в глубоком тылу противника, осуществив подрыв российского военного объекта непосредственно в акватории порта Новороссийск. По данным спецслужбы, впервые в мировой практике боевых действий подводные дроны Sub Sea Baby успешно атаковали подводную лодку РФ.

На этот раз, мишенью стала дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 типа "Варшавянка", известная в классификации НАТО как Kilo. В результате мощного взрыва субмарина получила критические повреждения, которые делают невозможным ее дальнейшее использование по назначению.

В СБУ отмечают, что на борту пораженной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр". Именно с таких носителей Россия регулярно осуществляет ракетные атаки по территории Украины, в частности по городам и объектам гражданской инфраструктуры.

Операция была реализована совместными усилиями 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины, что, по оценке ведомства, существенно усилило давление на российские морские возможности в Черноморском регионе.

По оценкам украинской стороны, стоимость одной подводной лодки класса "Варшавянка" достигает около 400 миллионов долларов США. В то же время из-за санкционных ограничений и осложнений с доступом к технологиям строительство нового аналогичного корабля для РФ может стоить до 500 миллионов долларов. В частности. эти субмарины получили неофициальное название "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать шумы и оставаться малозаметными для сонаров.

В спецслужбе напомнили, что взорванная лодка находилась в Новороссийске не по собственной инициативе. Ранее серия успешных атак украинских надводных морских дронов Sea Baby заставила российский флот вывести корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму и искать более безопасные места базирования.

Напомним, что недавно дальнобойные дроны спецподразделения "Альфа" СБУ ударили вглубь территории РФ и попали по нефтедобывающей платформе в Каспийском море.

Также Фокус писал, что морские дроны Sea Baby поразили нефтяной танкер "Dashan", который двигался в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск" с выключенным транспондером.