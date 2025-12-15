СБУ в третий раз попали по нефтяной платформе РФ в Каспийском море: что известно, — СМИ

Дальнобойные дроны спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины ударили вглубь территории Российской Федерации и попали по нефтедобывающей платформе в Каспийском море. Платформа принадлежит компании "Лукойл", и это третий удар с начала декабря 2025 года.

СБУ попала по нефтедобывающей платформе на месторождении им. Корчагина, сообщили источники "Армия TV" в спецслужбах. Предыдущие два попадания состоялись в этой же области: били по платформам на месторождениях имени Филановского и Корчагина.

Источники объяснили, что цель дронов СБУ — оборудование для добычи нефти из залежей, объемом 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Речь идет о крупнейшем разведанном месторождении Каспия. В настоящее время не известны последствия поражения: информация уточняется. Собеседники медиа не уточнили, каким видом дальнобойных дронов достали по стратегическим целям в РФ — по объектам компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Предыдущие атаки на цели в Каспийском море состоялись 11 и 12 декабря, уточнили в СБУ.

Удары по РФ — месторождения Филановского и Корчагина в Каспийском море, по которым ударили 11-15 декабря Фото: Google Maps

Удары по РФ — атаки по целям в Каспийском и Черном морях

Фокус писал о серии ударов по РФ, которые выполнили дроны Украины в ноябре-декабре 2025 года. В Черном море состоялось четыре атаки по танкерам "теневого флота", которые везли нефть и краденую сельхозпродукцию с оккупированных территорий. В Каспийском море — атака на платформу на Филановском месторождении и на корабли с иранским оружием.

Удары по РФ — зона поражения российских целей на Каспии и в Черном море Фото: Google Maps

Новость дополняется...