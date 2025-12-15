Астраханский ГПЗ загорелся после удара БПЛА, пожар виден из космоса: пролетели 800 км (видео)

В Астраханской области Российской Федерации произошел пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Пожар на территории предприятия зафиксировали спутники, а видео записали дребезжание моторов дронов, которые летели к цели и им не мешали средства противовоздушной обороны ВС РФ.

Беспилотники добрались до Астрахани около полуночи 15 декабря, свидетельствуют видео россиян, которые появились в соцсетях. На других кадрах — огонь в направлении Астраханского ГПЗ, причем свидетели уверяли, что "горит все", показывают кадры из Telegram-канала Exilenova. Могло произойти попадание в оборудование в производства гранулированной серы "Энерсал", которая используется во взрывчатых веществах для российского оружия.

На карте пожаров FIRMS NASA, составленной на основе данных о повышении температуры на земной поверхности, заметно красную зону в восточной части газоперерабатывающего завода. Кроме того, раскаленные участки фиксировались и 14, и 15 декабря.

Відео дня

Удары по РФ — пожар на Астраханском ГПЗ 15 декабря, карта FIRMS NASA Фото: FIRMS NASA

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пока не информировал российское население об инцидентах в ночь на 15 декабря.

Удары по РФ — детали атаки на Астраханский ГПЗ

Минобороны РФ сообщило об итогах налета дронов: уверяют, что сбили все 130 украинских беспилотников. Выяснилось, что наибольшее количество направлялось именно в Астраханскую область (38 шт.). Кроме того, суммарно около 50 БПЛА летели в направлении Московской области, поскольку 25 сбили над Брянской областью и еще столько же — над столичным регионом. Среди прочего, один летающий аппарат добрался до Каспийского моря, а четыре — Калмыкии.

Расстояние от Украины до Астрахани — около 800 км. Украинское командование не подтверждало атаку.

Астраханский ГПЗ — газоперерабатывающий завод, который принадлежит "Газпрому" и ежегодно перерабатывает 3,2 млн тонн нефтепродуктов. Среди прочего, изготавливается до 3,5 млн тонн серы, которая идет во взрывчатку для снарядов ВС РФ.

Предприятие уже попадало под удары дронов Украины: агентство Reuters сообщило, что из-за этого в конце сентября 2025 года Астраханский ГПЗ закрыли на ремонт. Кроме того, в феврале 2025 года стало известно о налете БПЛА на предприятие, а Генштаб ВСУ подтвердил удар и пояснил, что последствия уточняются.

Отметим, Фокус писал о новых возможностях Украины, которая начала доставать цели в Каспийском море. В августе 2025 состоялся первый эффективный удар и потопили корабль, который возил запчасти для дронов "Шахед". В декабре состоялось две атаки — на нефтяную платформу и на два корабля с иранским оружием.

Напоминаем, в ночь на 15 декабря было громко в Московской области, а россияне жаловались на работу ПВО. В сети также написали об атаке дронов на Ростов.