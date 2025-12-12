Операции Украины в Черном и Каспийском морях: как подорвали девять важных целей РФ (карта)

С августа по начало декабря 2025 года произошло семь инцидентов с морскими объектами Российской Федерации, которые взрывались и горели из-за ударов дронов или по неизвестным причинам. Как взрывались российские объекты и причастны ли к инцидентам украинские спецслужбы?

Утром 12 декабря произошел инцидент с двумя российскими кораблями, которые находились под санкциями Украины из-за перевозки оружия из Ирана в РФ. Перед этим горела нефтедобывающая платформа, а летом — еще одно судно РФ, которое после повреждения утонуло полностью. Между тем ранее подобные инциденты происходили преимущественно в Черном море. Впрочем, одно подсанкционное судно загорелось аж в Атлантическом океане. Фокус собрал информацию о возможных спецоперациях Сил обороны, которые становятся все более масштабными и достают до россиян все дальше от Украины.

Силы обороны Украины в ночь на 28 ноября ударили по авиабазе "Кача" под Севастополем и повредили самолет Ан-26, сообщило ГУР Минобороны. Ночью было громко в Ярославле: загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод в 500 км от Украины. Также было шумно на противоположном берегу Черного моря — в Туапсе, Сочи, Новороссийске. Как объекты, связанные с РФ, горели в море с августа по начало декабря 2025 года.

15 августа — Port Olya-4 в порту Оля в Каспийском море. Корабль перевозил боеприпасы и военную технику ВС РФ, компоненты для "Шахедов," написали OSINTеры. На фото — корабль, который на половину ушел под воду, как уверяли, после налета 14 дронов. 28 ноября — танкеры Kairos и Virat попали под удар неизвестного оружия и загорелись неподалеку от Босфора в Черном море. Удар могли нанести средства поражения СБУ и ВМС Украины, сообщили источники. Для атаки использовали морские дроны Sea Baby, свидетельствовали кадры, которые появились в сети. 1 декабря — танкер Mersin, который находился в Атлантическом океане неподалеку от Сенегала. Судно могли атаковать дроны, и за этим также может стоять СБУ, заявили источники Bloomberg. Корабль использовался для перевозки газойля РФ. 2 декабря — танкер Midvolga у берегов Турции в Черном море. Корабль находился под санкциями Украины, поскольку входил в "теневой флот" и перевозил российскую нефть. Моряки заявили об ударе беспилотника: показали обломки, похожие на БпЛА "Лютый". 10 декабря — танкер Dashan, который двигался к Новороссийску с выключенным транспондером. Корабль также атаковали морские дроны, сообщил волонтер Сергей Стерненко. 11 декабря — спецотряд "Альфа" СБУ ударил по нефтедобывающей платформе РФ в Каспийском море. Цель атаки — нефтедобывающая платформа имени Филановского, которая принадлежит компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" РФ и расположена неподалеку от Астрахани (ориентировочно). 12 декабря — удар по двум кораблям РФ в Каспийском море неподалеку от Калмыкии. Как сообщили Силы специальных операций, атаковали суда "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа", которые используются для перевозки оружия из Ирана и находятся под санкциями Украины.

Удары по РФ — что происходит в Черном и Каспийском море и Атлантике

Инциденты с кораблями, касающимися РФ, можно обозначить на Google Maps. В некоторых случаях OSINTеры не смогли установить точные координаты попадания, поэтому расположение отметок — ориентировочное, согласно заявлениям спецслужбы и медиа.

Удары по танкерам, другим кораблям, нефтяной вышке РФ показывает, что дальность атак спецслужб Украины — это все Черное море (на расстояние до 500 км), побережье Каспийского моря (около 1300 км по прямой). Кроме того, есть возможность дотянуться до целей в Атлантическом океане, за 5700 от Украины. Видео и фото с мест инцидентов показывают, что удары могут наноситься морскими дронами Sea Baby и ударными дальнобойными дронами "Лютый". Счет попаданий по подсанкционным объектам РФ по состоянию на начало декабря: четыре цели в Черном море, четыре — в Каспийском, одна — в Атлантике.

