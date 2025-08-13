РФ производит ракеты Х-59, "каннибализируя" старые системы: как это повлияло на точность обстрелов Украины

Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков вынуждают российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59 из-за проблем с запчастями из-за санкций. Об этом сообщает ГУР МО Украины в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions.

По информации ГУР, в производстве ракеты задействованы 116 российских предприятий. Почти 50 компаний (40%) из этого списка до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира. Но несмотря на это, Россия уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.

"Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет. Не спасает ситуацию даже каннибализм старых систем — РФ массово разбирает и адаптирует старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения", — отметили в ГУР.

Ракеты Х-59 — инфографика ГУР о строении средства поражения

Также украинская разведка фиксировала случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно — главной проблемой для российского производства. При этом АРГСН — это важная часть ракеты Х-59, которая самостоятельно обнаруживает, захватывает и сопровождает цель: при отсутствии компонента во время ударов по Украине эти функции не выполняются.

Впрочем, в ГУР отмечают, что в РФ компании продолжают производить электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые узлы Х-59, потому что не находятся под санкциями. Благодаря этой продукции возможно адаптировать и модернизировать турбореактивные двигатели и тем самым продлить срок службы оружия для убийства мирных украинцев.

Украинская разведка объяснила, что предприятия ВПК РФ не могут выполнять оборонные заказы в полном объеме и это свидетельствует о том, что санкции таки работают, а их усиление может усилить снижение темпов производства основных российских средств поражения.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина обнаружила в российских ударных беспилотниках "Шахед" электронные компоненты, изготовленные или собранные компаниями в Индии.

Также сообщалось, что Россия получает из Австрии компоненты, которые затем использует для изготовления ракет для обстрелов Украины — чипы с целевой длиной волны излучения 1060 нм.