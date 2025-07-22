Россия использует австрийские компоненты для производства ракет

Обе компании, которые фигурируют в расследовании, тесно связаны с российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и входят в структуру этой корпорации — основного производителя ракет в России.

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Россия получает из Австрии компоненты, которые затем использует для изготовления ракет для обстрелов Украины. Об этом пишет частная аналитически-разведывательная компания Dallas park.

Компания получила документ от источника, приближенного к российской компании "ТРВ-Инжиниринг", который подтверждает возможное использование австрийской продукции компании ROITHNER LASERTECHNIK GmbH в производстве оружия. Ориентировочный срок готовности продукции — 28 июля 2025 года.

Полученное письмо датировано 15 июля 2025 года. Отправитель — гендиректор Акционерного общества "ТРВ-Инжиниринг" Михаил Колесников, получатель — гендиректор Акционерного общества "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ) Василий Аксенов.

В письме Колесников сообщает Аксенову о результатах испытания диодов RLT1060-100G производства ROITHNER LASERTECHNIK GmbH в количестве 28 штук.

"Полученные результаты подтвердили возможность получения чипов с целевой длиной волны излучения 1060 нм. Сейчас выполняется процесс разделения пластины и предварительная сборка части заготовок для проведения дополнительных измерений и уточнения оптических характеристик. В случае подтверждения заявленных параметров, сборка и упаковка диодов будут инициированы без задержек", — говорится в письме.

Письмо гендиректора Акционерного общества "ТРВ-Инжиниринг"

Отмечается, что прогнозируемый срок готовности продукции 28 июля 2025 года.

Обе компании, которые фигурируют в письме, тесно связаны с российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и входят в структуру этой корпорации — основного производителя ракет в России.

Характеристики диода RLT1060-100G производства Roithner Lasertechnik GmbH / скриншот с официального сайта компании.

Основная задача "ТРВ-Инжиниринг" — это поиск за рубежом и налаживание поставок в РФ в обход санкций критически-важных компонентов для производства вооружения, в частности ракет Х-101.

"Азовский оптико-механический завод" отвечает за изготовление оптических, лазерных и электронных систем, а также компонентов в ракетном и противотанковом вооружении, головки самонаведения, тепловизионную и теплолокационную технику, оптико-электронные изделия и тому подобное.

Roithner Lasertechnik GmbH — это австрийская компания, специализирующаяся на производстве оптических приборов и фотографического оборудования. Зарегистрирована и находится в Вене, по адресу Wiedner Hauptstraße, 76.

Roithner Lasertechnik GmbH специализируется на производстве оптических приборов и фотооборудования

Из контекста обнародованного письма можно предположить, что компания "ТРВ-Инжиниринг" продолжает коммуникацию с австрийской стороной.

Расследователи уверены, что ТРВ-Инжиниринг" имеет длительное сотрудничество с европейской компанией и получает товары двойного назначения в обход санкций, а австрийская компания Roithner Lasertechnik GmbH добровольно поддерживает контакты с российской "ТРВ-Инжиниринг" несмотря на санкции ЕС. В этих отношениях австрийская компания проводит в интересах заказчика тестирование продукции и держит в курсе россиян о результатах;

По указанной схеме австрийская компания производит продукцию, "ТРВ-Инжиниринг" заказывает, оплачивает и импортирует ее в Россию, а Азовский завод собирает готовую продукцию.

Напомним, что ключевые российские боевые самолеты Су-34 и Су-35С практически полностью зависят от электроники западного производства. Аналитики идентифицировали 1115 из 1119 импортных компонентов на борту этих машин.