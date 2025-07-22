Росія використовує австрійські компоненти для виробництва ракет

Обидві компанії, які фігурують в розслідуванні, тісно повʼязані з російською корпорацією "Тактическое ракетное вооружение" і входять в структуру цієї корпорації – основного виробника ракет в Росії.

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Росія отримує із Австрії компоненти, які потім використовує для виготовлення ракет для обстрілів України. Про це пише приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas park.

Компанія отримала документ від джерела, наближеного до російської компанії "ТРВ-Инжиниринг", який підтверджує можливе використання австрійської продукції компанії ROITHNER LASERTECHNIK GmbH у виробництві зброї. Орієнтовний термін готовності продукції – 28 липня 2025 року.

Отриманий лист датований 15 липня 2025 року. Відправник – гендиректор Акціонерного товариства "ТРВ-Инжиниринг" Михайло Колесніков, отримувач – гендиректор Акціонерного товариства "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ) Василь Аксьонов.

В листі Колесніков повідомляє Аксьонова про результати випробування діодів RLT1060-100G виробництва ROITHNER LASERTECHNIK GmbH у кількості 28 штук.

"Отримані результати підтвердили можливість отримання чипів з цільовою довжиною хвилі випромінювання 1060 нм. Зараз виконується процес розділення пластини і попереднє збирання частини заготовок для проведення додаткових вимірів і уточнення оптичних характеристик. У разі підтвердження заявлених параметрів, складання та пакування діодів будуть ініційовані без затримок", — йдеться у листі.

Лист гендиректора Акціонерного товариства "ТРВ-Инжиниринг"

Зазначається, що прогнозований термін готовності продукції 28 липня 2025 року.

Обидві компанії, які фігурують в листі, тісно повʼязані з російською корпорацією "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) і входять в структуру цієї корпорації – основного виробника ракет в Росії.

Характеристики діоду RLT1060-100G виробництва Roithner Lasertechnik GmbH / скріншот з офіційного сайту компанії.

Основне завдання "ТРВ-Инжиниринг" – це пошук за кордоном та налагодження постачання в РФ в обхід санкцій критично-важливих компонентів для виробництва озброєння, зокрема ракет Х-101.

"Азовский оптико-механический завод" відповідає за виготовлення оптичних, лазерних та електронних систем, а також компонентів у ракетному та протитанковому озброєнні, головки самонаведення, тепловізійну та теплолокаційну техніку, оптико-електронні вироби тощо.

Roithner Lasertechnik GmbH – це австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві оптичних приладів та фотографічного обладнання. Зареєстрована і знаходиться у Відні, за адресою Wiedner Hauptstraße, 76.

Roithner Lasertechnik GmbH спеціалізується на виробництві оптичних приладів та фотообладнання

З контексту оприлюдненого листа можна припустити, що компанія "ТРВ-Инжиниринг" продовжує комунікацію з австрійською стороною.

Розслідувачі впевнені, що ТРВ-Инжиниринг" має тривалу співпрацю з європейською компанією і отримує товари подвійного призначення в обхід санкцій, а австрійська компанія Roithner Lasertechnik GmbH добровільно підтримує контакти з російською "ТРВ-Инжиниринг" попри санкції ЄС. В цих відносинах австрійська компанія проводить в інтересах замовника тестування продукції і тримає в курсі росіян щодо результатів;

За зазначеною схемою австрійська компанія виробляє продукцію, "ТРВ-Инжиниринг" замовляє, оплачує та імпортує її в Росію, а Азовський завод збирає готову продукцію.

Нагадаємо, що ключові російські бойові літаки Су-34 і Су-35С практично повністю залежать від електроніки західного виробництва. Аналітики ідентифікували 1115 з 1119 імпортних компонентів на борту цих машин.