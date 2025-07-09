Російські Су-34 і Су-35 роблять на західній електроніці: хто в лідерах поставок
Ключові російські бойові літаки фронтової авіації — винищувачі-бомбардувальники Су-34 і багатоцільові Су-35С — практично повністю залежать від електроніки західного виробництва. Аналітики ідентифікували 1115 з 1119 імпортних компонентів на борту цих машин.
Аналітики International Partnership for Human Rights (IPHR) спільно з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО) та Hunterbrook Media підготували матеріал PARTS OF THE PROBLEM: Tracing Western Tech in Russia's Deadliest Jets про західні технології, залучені в російській бойовій авіації.
"НАКО перевірила 227 із 228 компонентів, раніше ідентифікованих військовими джерелами. Зокрема, є дані, які свідчать про те, що електронні компоненти, використані під час виробництва літака, було поставлено 59 компаніями з восьми різних країн, причому США є безперечним лідером", — ідеться в публікації.
У звіті сказано, що наймасовішими постачальниками електронних компонентів для Су-34 і Су-35 виявилися американські корпорації Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Maxim, а також японська Murata, тайванська Vicor і південнокорейська OnSemi.
За даними звіту, структура походження електронної начинки в Су-34 виглядає наступним чином:
- 68% компонентів — зі США;
- 16,2% — з Японії;
- 7% — з країн ЄС;
- 4,4% — зі Швейцарії;
- 3,1% — з Тайваню;
- 0,9% — з Південної Кореї;
- решта 0,9% — з інших країн.
Практично така сама картина спостерігається і у винищувачі Су-35С, однак у винищувачах також використовують чипи з Великої Британії та Китаю:
- 62,3% компонентів — зі США;
- 18,4% — з Японії;
- 7,7% — з країн ЄС;
- 4,7% — зі Швейцарії;
- 1,8% — з Великої Британії;
- 1,6% — з Китаю;
- решта 3,5% — з інших країн.
Компоненти потрапляють до Росії через широку мережу посередників, зокрема через Китай, Гонконг, Туреччину, ОАЕ та окремі країни ЄС, незважаючи на чинні експортні обмеження.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року міжнародна спільнота InformNapalm оприлюднила інформацію про участь французьких компаній Thales і Safran у постачанні російських бойових літаків. Їхнє обладнання продовжує використовуватися на винищувачах Су-30СМ, що перебувають на технічному обслуговуванні в Казахстані. При цьому, за даними розслідування, сервісні роботи проводить ARC Group, обходячи режим міжнародних санкцій.