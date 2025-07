Російські Су-34 і Су-35 роблять на західній електроніці: хто в лідерах поставок

Ключові російські бойові літаки фронтової авіації — винищувачі-бомбардувальники Су-34 і багатоцільові Су-35С — практично повністю залежать від електроніки західного виробництва. Аналітики ідентифікували 1115 з 1119 імпортних компонентів на борту цих машин.

Related video

Аналітики International Partnership for Human Rights (IPHR) спільно з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО) та Hunterbrook Media підготували матеріал PARTS OF THE PROBLEM: Tracing Western Tech in Russia's Deadliest Jets про західні технології, залучені в російській бойовій авіації.

"НАКО перевірила 227 із 228 компонентів, раніше ідентифікованих військовими джерелами. Зокрема, є дані, які свідчать про те, що електронні компоненти, використані під час виробництва літака, було поставлено 59 компаніями з восьми різних країн, причому США є безперечним лідером", — ідеться в публікації.

У звіті сказано, що наймасовішими постачальниками електронних компонентів для Су-34 і Су-35 виявилися американські корпорації Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Maxim, а також японська Murata, тайванська Vicor і південнокорейська OnSemi.

За даними звіту, структура походження електронної начинки в Су-34 виглядає наступним чином:

68% компонентів — зі США;

16,2% — з Японії;

7% — з країн ЄС;

4,4% — зі Швейцарії;

3,1% — з Тайваню;

0,9% — з Південної Кореї;

решта 0,9% — з інших країн.

Джерело: International Partnership for Human Rights

Практично така сама картина спостерігається і у винищувачі Су-35С, однак у винищувачах також використовують чипи з Великої Британії та Китаю:

62,3% компонентів — зі США;

18,4% — з Японії;

7,7% — з країн ЄС;

4,7% — зі Швейцарії;

1,8% — з Великої Британії;

1,6% — з Китаю;

решта 3,5% — з інших країн.

Джерело: International Partnership for Human Rights

Компоненти потрапляють до Росії через широку мережу посередників, зокрема через Китай, Гонконг, Туреччину, ОАЕ та окремі країни ЄС, незважаючи на чинні експортні обмеження.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року міжнародна спільнота InformNapalm оприлюднила інформацію про участь французьких компаній Thales і Safran у постачанні російських бойових літаків. Їхнє обладнання продовжує використовуватися на винищувачах Су-30СМ, що перебувають на технічному обслуговуванні в Казахстані. При цьому, за даними розслідування, сервісні роботи проводить ARC Group, обходячи режим міжнародних санкцій.