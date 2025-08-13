РФ виготовляє ракети Х-59, "канібалізуючи" старі системи: як це вплинуло на влучність обстрілів України

Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет.

Related video

Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59 через проблеми із запчастинами через санкції. Про це повідомляє ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions.

За інформацією ГУР, у виробництві ракети задіяні 116 російських підприємств. Майже 50 компаній (40%) із цього списку і досі не перебувають під санкціями жодної із країн світу. Але попри це, Росія вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

"Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет. Не рятує ситуацію навіть канібалізм старих систем — РФ масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення", — зазначили в ГУР.

Ракети Х-59 — інфографіка ГУР про будову засобу ураження

Також українська розвідка фіксувала випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас головною проблемою для російського виробництва. До того ж АРГСН — це важлива частина ракети Х-59, яка самостійно виявляє, захоплює та супроводжує ціль: за відсутності компонента під час ударів по Україні ці функції не виконуються.

Втім, в ГУР зазначають, що у РФ компанії продовжують виготовляти електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, бо не перебувають під санкціями. Завдяки цій продукції є можливим адаптувати та модернізувати турбореактивні двигуни й таким способом продовжити термін служби зброї для вбивства мирних українців.

Українська розвідка пояснила, що підприємства ВПК РФ не можуть виконувати оборонні замовлення в повному обсязі й це свідчить про те, що санкції таки працюють, а їхнє посилення може посилити зниження темпів виробництва основних російських засобів ураження.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна виявила в російських ударних безпілотниках "Шахед" електронні компоненти, виготовлені або зібрані компаніями в Індії.

Також повідомлялося, що Росія отримує з Австрії компоненти, які потім використовує для виготовлення ракет для обстрілів України — чипи з цільовою довжиною хвилі випромінювання 1060 нм.