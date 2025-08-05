В російських "Шахедах" знайшли індійські компоненти: у Зеленського відреагували

Україна виявила в російських ударних безпілотниках «Шахед» електронні компоненти, виготовлені або зібрані компаніями в Індії.

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Було встановлено, що у виробництві "Шахедів" використовувалися електронні компоненти індійських компаній Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor, пише Hindustan Times з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Київ офіційно порушив перед урядом Індії та Європейським Союзом (ЄС) питання про виявлення індійської електроніки в "Шахедах", якими російська армія атакує територію України.

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За даними порталу, українська сторона порушувала це питання в офіційному дипломатичному листуванні з Міністерством закордонних справ щонайменше двічі після того, як ці компоненти були виявлені в БПЛА РФ.

Співрозмовники видання також розповіли, що українські дипломати порушили це питання з посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном, коли той відвідав Нью-Делі в середині липня. Ціллю цього візиту, зокрема, було інформування індійських чиновників про останній пакет санкцій ЄС.

Індійські компоненти в "Шахедах": що кажуть в Україні

Матеріалом про виявлення електроніки з Індії у російських "Шахедах" поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Він підтвердив, що в російських ударних дронах справді знаходять індійські компоненти.

"Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Також купівля російських енергоресурсів — це фінансування війни, яке не сприяє миру", — написав чиновник.

Нагадаємо, в Україні йде робота над поворотними турелями зі штучним інтелектом, призначеними для знищення "Шахедів".

Фокус також повідомляв, що КБ "Технарі" розробило для захисту від "Шахедів" багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач "Мангуст".