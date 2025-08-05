В российских "Шахедах" нашли индийские компоненты: у Зеленского отреагировали

Украина обнаружила в российских ударных беспилотниках "Шахед" электронные компоненты, изготовленные или собранные компаниями в Индии.

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Было установлено, что в производстве "Шахедов" использовались электронные компоненты индийских компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor, пишет Hindustan Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Киев официально поднял перед правительством Индии и Европейским Союзом (ЕС) вопрос об обнаружении индийской электроники в "Шахедах", которыми российская армия атакует территорию Украины.

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По данным портала, украинская сторона поднимала этот вопрос в официальной дипломатической переписке с Министерством иностранных дел по меньшей мере дважды после того, как эти компоненты были обнаружены в БПЛА РФ.

Собеседники издания также рассказали, что украинские дипломаты подняли этот вопрос с посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, когда тот посетил Нью-Дели в середине июля. Целью этого визита, в частности, было информирование индийских чиновников о последнем пакете санкций ЕС.

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Материалом об обнаружении электроники из Индии в российских "Шахедах" поделился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что в российских ударных дронах действительно находят индийские компоненты.

"Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев. Также покупка российских энергоресурсов — это финансирование войны, которое не способствует миру", — написал чиновник.

Напомним, в Украине идет работа над поворотными турелями с искусственным интеллектом, предназначенными для уничтожения "Шахедов".

Фокус также сообщал, что КБ "Технари" разработало для защиты от "Шахедов" многоразовый реактивный дрон-перехватчик "Мангуст".