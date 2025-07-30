Один БПЛА против десятка "Шахедов": для ВСУ создали многоразовый перехватчик "Мангуст"

Одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик для защиты от "Шахедов". Аппарат получил название "Мангуст".

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По замыслу разработчиков, "Мангуст" будет подлетать к "Шахедам", стрелять дробовым зарядом в двигатель или винт вражеского БПЛА, после чего продолжать работу или возвращаться на дозаправку и перезарядку, рассказал CEO "Технарей" Геннадий Сульдин порталу Defender Media.

По его словам, благодаря реактивному двигателю "Мангуст" способен разгоняться до 300-310 км в час. Беспилотник также способен подниматься на 5000 м и выполнять боевые задачи в радиусе 12 км.

Кроме того, "Мангуст" получил собственную систему донаведения, которая ориентируется на тепловое излучение "Шахедов". Дрон визуально фиксирует цель на расстоянии 800 м, а при приближении на 150-200 м включается система автоматического наведения. После этого БПЛА уничтожает цель в автоматическом режиме, не требуя участия оператора.

По подсчетам разработчиков, один "Мангуст" способен уничтожить 10-12 "Шахедов". Стоимость беспилотника не разглашается, однако, по словам Сульдина, при такой эффективности этот многоразовый БПЛА будет более экономически выгодным, чем дроны-камикадзе.

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"Технари" уже завершили создание первой эскадрильи дронов-перехватчиков — сейчас компания готовится передавать прототипы в зенитно-ракетные бригады. После боевых испытаний "Мангуст" поступит в серийное производство.

Напомним, на немецкой выставке LandEuro 2025 был представлен дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies.

Фокус также сообщал, что украинский производитель дронов "Генерал Черешня" занимается разработкой беспилотника для перехвата российских "Шахедов".