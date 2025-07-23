Одни из самых эффективных: дроны-перехватчики экс-директора Google сбивают 90% "Шахедов" РФ

Команда Шмидта разработала три типа беспилотников. Все они сочетают в себе искусственный интеллект и современные беспилотные технологии.

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Американский бизнесмен по технологиям и инженер программного обеспечения и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит беспилотники для войны в Украине, в частности перехватчики российских "Шахедов". Об этом пишет"Экономическая правда".

Первое публичное упоминание о его визитах датируется сентябрем 2022 года, когда Эрик Шмидт имел встречу в Киеве с главой Офиса президента Андреем Ермаком и экс-министром обороны Алексеем Резниковым.

В целом же большинство визитов Шмидта в Украину непубличные. Он не раз ездил на фронт в бригады, общался с военными, наблюдал за работой операторов БпЛА.

В настоящее время известно, что команда Шмидта разработала три типа беспилотников. Их название не указывают в целях безопасности, но речь идет о дронах-перехватчиках, которые чаще всего используют против российских дронов-камикадзе "Шахед" средней дальности и дроны-камикадзе (FPV). Все они сочетают в себе искусственный интеллект и современные беспилотные технологии.

Источники издания рассказывают, что перехватчики Шмидта — один из самых эффективных в борьбе с вражескими дронами. На них приходится большинство сбитых "Шахедов" дронами — около 90%.

Среди них есть дроны-камикадзе со встроенным ИИ, собственной системой связи, на которую не действует вражеский РЭБ.

Этими проектами занимаются несколько команд. Они работают в Украине, США и одной из стран ЕС. ИИ-решение для дронов разработала украинская команда. До подписания меморандума с Минобороны Шмидт пытался скрывать свою деятельность в военной сфере.

Впрочем, некоторые украинские производители не советуют полностью полагаться на технологии американца. Они опасаются, что бизнесмен вытеснит их с этого рынка. Впрочем, значительная часть производства дронов Шмидта держится на подрядах с украинскими компаниями, которые, в частности, изготавливают корпуса.

Напомним, что в Украине "Дикие шершни" разработали новый дрон-перехватчик. Он способен летать на высоте в 11 километров.

Также сообщалось, что Украина заказала четыре модели перехватчиков "Шахедов".