Приоритетная задача: Украина заказала четыре модели перехватчиков "Шахедов", — Федоров

Украина усиливает защиту своего неба, массово инвестируя в производство отечественных дронов-перехватчиков. Три украинских производителя заключили государственные контракты на поставку перехватчиков, что в совокупности с предыдущим контрактом составило четыре проекта на общую сумму более 3 млрд гривен.

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Речь идет о моделях, предназначенных для борьбы с дронами-камикадзе Shahed, которые Россия активно использует для атак на украинские города, сообщил 23 июля вице-премьер-министр Михаил Федоров

"Это была приоритетная задача от президента. Фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов", — написал он в Facebook.

Встреча, на которой обсуждались детали этих контрактов, прошла при участии главы Минобороны Дениса Шмигаля, представителей платформы Brave1, команды Минцифры и крупнейших волонтерских фондов. В центре внимания — синхронизация усилий государства и гражданского сектора в производстве и поставке современных дронов на фронт.

Фото: Facebook / Михайло Федоров

Отдельную роль играют украинские волонтерские фонды. Федоров отметил, что они не только закупают перехватчики, но и финансируют обучение операторов беспилотных систем. Один из наиболее активных проектов — инициатива фонда Сергея Стерненко и Monobank.

В июне фонд собрал 85 млн гривен, на которые закупят 395 дронов для перехвата Shahed и 1500 FPV-дронов класса "зенитных" для уничтожения разведывательных БПЛА противника. Эти беспилотники уже поставляются в Силы обороны.

Кроме того, в мае группа "Дикие шершни" опубликовала видео работы перехватного дрона Sting по "Шахеду" — это стало первым публичным подтверждением эффективности такого оружия.

Напомним, россияне все чаще сбивают разведывательные беспилотники Сил обороны Украины с помощью зенитных дронов. Как рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, у ВСУ пока нет решений для противодействия вражеским перехватчикам.