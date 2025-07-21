Враг освоил тактику ВСУ: "Флеш" предупредил об угрозе для украинских БПЛА-разведчиков

Россияне все чаще сбивают разведывательные беспилотники Сил обороны Украины с помощью зенитных дронов. Несмотря на то, что украинцы первыми продемонстрировали эффективность этого метода, у ВСУ пока нет решений для противодействия вражеским перехватчикам.

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Российское подразделение "Рубикон" первым начало практику перехвата украинских БПЛА-разведчиков и сейчас обучает этому других, предупредил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале. По его словам, страдают дроны "Аист", "Гор", Shark и FlyEye.

Как объясняет эксперт, россияне долго не сбивали наши разведывательные дроны, поскольку у них не было эффективной и компактной 3D РЛС, без которой это делать невозможно. Поэтому важно идентифицировать тип РЛС, который сейчас применяют ВС РФ. "Флеш" предполагает, что речь идет об устройствах китайского производства.

"К сожалению, за почти год их отставания мы не разработали и не создали контрмеры против зенитных дронов", — подчеркнул специалист по радиотехнологиям.

"Флеш" отметил, что средства РЭБ против канала управления зенитным дроном — сомнительное решение, ведь неизвестно, в каком диапазоне управляется вражеский беспилотник. Системы РЭБ типа российского "Зеркальца" могли бы быть эффективными, однако россияне также это осознают и применяют цифровые каналы видео.

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По словам эксперта, россияне также используют для защиты своих "крыльев" системы "Уклонист", эффективность которых составляет менее 70%. Среди других упомянутых решений — поиск РЛС и поиск пилотов зенитных дронов.

"Противник на успех наших зенитных дронов ответил увеличением производства своих крыльев. Это тоже вариант контрмера", — добавил "Флеш".

Напомним, ранее "Флеш" также предупреждал, что в Российской Федерации ищут способы защиты "Шахедов" от украинских дронов-перехватчиков. Некоторые решения враг может внедрить достаточно быстро и дешево.