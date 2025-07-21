Ворог освоїв тактику ЗСУ: "Флеш" попередив про загрозу для українських БПЛА-розвідників

Росіяни дедалі частіше збивають розвідувальні безпілотники Сил оборони України за допомогою зенітних дронів. Попри те, що українці першими продемонстрували ефективність цього методу, у ЗСУ поки немає рішень для протидії ворожим перехоплювачам.

Related video

Російський підрозділ "Рубікон" першим почав практику перехоплення українських БПЛА-розвідників і зараз навчає цьому інших, попередив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. За його словами, страждають дрони "Лелека", "Гор", Shark та FlyEye.

Як пояснює експерт, росіяни довго не збивали наші розвідувальні дрони, оскільки у них не було ефективної і компактної 3D РЛС, без якої це робити неможливо. Тому важливо ідентифікувати тип РЛС, який зараз застосовують ЗС РФ. "Флеш" припускає, що йдеться про пристрої китайського виробництва.

"На жаль, за майже рік їх відставання ми не розробили і не створили контрзаходи проти зенітних дронів", — наголосив фахівець з радіотехнологій.

"Флеш" зазначив, що засоби РЕБ проти каналу управління зенітним дроном – сумнівне рішення, адже невідомо, в якому діапазоні керується ворожий безпілотник. Системи РЕБ типу російського "Зеркальца" могли б бути ефективними, проте росіяни також це усвідомлює і застосовує цифрові канали відео.

Важливо

ЗСУ будуть збивати російські дрони перехоплювачами зі ШІ: що про них відомо

За словами експерта, росіяни також використовують для захисту своїх "крил" системи "Ухилянт", ефективність, яких становить менш як 70%.Серед інших згаданих рішень — пошук РЛС та пошук пілотів зенітних дронів.

"Противник на успіх наших зенітних дронiв відповів збільшенням виробництва своїх крил. Це теж варіант контрзаходу", — додав "Флеш".

Нагадаємо, раніше "Флеш" також попереджав, що в Російські Федерації шукають способи захисту "Шахедів" від українських дронів-перехоплювачів. Деякі рішення ворог може впровадити досить швидко і дешево.