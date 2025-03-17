У РФ випускають нові Zala з системою "Ухилянт": воїни й експерти оцінили наслідки (відео)

Загарбники після пошуків і спроб все ж вигадали спосіб, як рятувати розвідувальні БПЛА від зенітних "переслідувачів" у небі. Фахівці запропонували варіанти, як побороти цю хитрість і відновити ефективне полювання на російські безпілотники.

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Російські окупанти шукають ефективні методи, щоб захищати свої розвідувальні БПЛА від зенітних дронів. Видається, вони вийшли на оптимальне рішення. Про це 16 березня повідомили у Defense Express.

Після того, як ЗСУ почали успішно використовувати проти таких безпілотників як Zala або "Орлан" зенітні FPV-дрони, у ворога почався пошук способів для їхнього захисту. Зенітні безпілотні показали себе дуже ефективними на фронті й збили сотні російських БПЛА.

Спочатку росіяни теоретично розмірковували, чи можна захиститися за допомогою детекторів FPV-дронів або малопотужних засобів РЕБ. Потім ці теорії почали реалізовувати на практиці, зокрема встановлюючи камери заднього огляду для завчасної фіксації загрози. Серед "геніальних" рішень — і розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ на російських "пташках".

За оцінкою аналітиків, досить швидко загарбники прийшли до "цікавого рішення на базі машинного зору та штучного інтелекту". Йдеться про технологію, яка дозволяє БПЛА автоматично робити віражі, щоб ухилятись від зенітних дронів. У 2025 році з’явились кадри з трофейною Zala, оснащеною такою системою. Її вивчали в лабораторії Scream Industries.

Експерт із радіо та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що РФ вже перейшла на серійний випуск безпілотників Zala з вбудованою системою "Ухилянт". Модель називається Z16, і вона має новий інтерфейсний модуль із двома HDMI.

Зі слів Бескрестнова, за задумом розробників, Zala робитиме різкі маневри, поки у зенітного FPV-дрона не закінчиться заряд. Механізм такий: комп’ютер через камеру "бачить" переслідувача й на основі його положення дає команду на маневр.

"Впала одна Zala-"ухилянт", яка ухилялася від дрона-перехоплювача. На борту вона має CSI-камеру зі шлейфом, має підключення по HDMI, це конвертор відповідно. Має окреме живлення. Також у старих моделей підключався лише центральний денний або нічний модуль або денний з нічним. У новій версії стоїть два HDMI, один для центральної камери, другий — для розпізнавання дронів, які перехоплюють", — повідомили в Scream Industries.

"Флеш" зауважив, що рішенням могло б стати додавання власної системи машинного зору на українські дрони. Це дозволило б "пташкам" реагувати на маневри й добивати цілі у повітрі.

Експерт також поспілкувався з військовими й показав відео, як працює система "Ухилянт" на практиці. На кадрах російський БПЛА успішно маневрує, коли його намагається атакувати зенітний дрон.

"Якийсь відсоток крил буде врятовано завдяки цій системі. Це залежить в основному від погоди, від залишку заряду дрона і кількості дронів на одну ціль. Поки оцінити точно ефективність не можливо", — передав Бескрестнов з посиланням на висновок захисників.

Також, як інформують аналітики, рішенням може бути застосування більшої кількості зенітних "переслідувачів" проти однієї цілі або FPV-дрони з дробовиком.

Нагадаємо, у Forbes повідомили про нову тактику нападів на ЗСУ за допомогою ударних БПЛА. Замість того, щоб літати у повітрі, ворожий дрон сів на землю поблизу дороги й вичікував свою ціль, заощаджуючи дорогоцінний заряд акумулятора.

Раніше, 10 березня, у ЗМІ передавали, як російські дрони полюють на гаубиці ЗСУ. На сучасній війні не працює правило "стріляй і тікай", але з недавніх пір підводить і альтернатива від українських артилеристів — "стріляй і ховай".