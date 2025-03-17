В РФ выпускают новые Zala с системой "Уклонист": воины и эксперты оценили последствия (видео)

Захватчики после поисков и попыток все же придумали способ, как спасать разведывательные БПЛА от зенитных "преследователей" в небе. Специалисты предложили варианты, как побороть эту хитрость и возобновить эффективную охоту на российские беспилотники.

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Российские оккупанты ищут эффективные методы, чтобы защищать свои разведывательные БПЛА от зенитных дронов. Кажется, они вышли на оптимальное решение. Об этом 16 марта сообщили в Defense Express.

После того, как ВСУ начали успешно использовать против таких беспилотников как Zala или "Орлан" зенитные FPV-дроны, у врага начался поиск способов для их защиты. Зенитные беспилотники показали себя очень эффективными на фронте и сбили сотни российских БПЛА.

Сначала россияне теоретически размышляли, можно ли защититься с помощью детекторов FPV-дронов или маломощных средств РЭБ. Затем эти теории начали реализовывать на практике, в частности устанавливая камеры заднего обзора для заблаговременной фиксации угрозы. Среди "гениальных" решений — и опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ на российских "птичках".

По оценке аналитиков, довольно быстро захватчики пришли к "интересному решению на базе машинного зрения и искусственного интеллекта". Речь идет о технологии, которая позволяет БПЛА автоматически делать виражи, чтобы уклоняться от зенитных дронов. В 2025 году появились кадры с трофейной Zala, оснащенной такой системой. Ее изучали в лаборатории Scream Industries.

Эксперт по радио и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что РФ уже перешла на серийный выпуск беспилотников Zala со встроенной системой "Уклонист". Модель называется Z16, и она имеет новый интерфейсный модуль с двумя HDMI.

По словам Бескрестнова, по задумке разработчиков, Zala будет делать резкие маневры, пока у зенитного FPV-дрона не закончится заряд. Механизм таков: компьютер через камеру "видит" преследователя и на основе его положения дает команду на маневр.

"Упала одна Zala-"уклонист", которая уклонялась от дрона-перехватчика. На борту она имеет CSI-камеру со шлейфом, имеет подключение по HDMI, это конвертор соответственно. Имеет отдельное питание. Также у старых моделей подключался только центральный дневной или ночной модуль или дневной с ночным. В новой версии стоит два HDMI, один для центральной камеры, второй — для распознавания дронов, которые перехватывают", — сообщили в Scream Industries.

"Флеш" отметил, что решением могло бы стать добавление собственной системы машинного зрения на украинские дроны. Это позволило бы "птичкам" реагировать на маневры и добивать цели в воздухе.

Эксперт также пообщался с военными и показал видео, как работает система "Уклонист" на практике. На кадрах российский БПЛА успешно маневрирует, когда его пытается атаковать зенитный дрон.

"Какой-то процент крыльев будет спасен благодаря этой системе. Это зависит в основном от погоды, от остатка заряда дрона и количества дронов на одну цель. Пока оценить точно эффективность не возможно", — передал Бескрестнов со ссылкой на заключение защитников.

Также, как информируют аналитики, решением может быть применение большего количества зенитных "преследователей" против одной цели или FPV-дроны с дробовиком.

Напомним, в Forbes сообщили о новой тактике нападений на ВСУ с помощью ударных БПЛА. Вместо того, чтобы летать в воздухе, вражеский дрон сел на землю вблизи дороги и выжидал свою цель, экономя драгоценный заряд аккумулятора.

Ранее, 10 марта, в СМИ передавали, как российские дроны охотятся на гаубицы ВСУ. На современной войне не работает правило "стреляй и убегай", но с недавних пор подводит и альтернатива от украинских артиллеристов — "стреляй и прячь".