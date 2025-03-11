"Стреляй и прячь" тоже не работает: новейшие дроны РФ загоняют артиллеристов в угол, — Forbes

Дроны с этой технологией — маленькие, маневренные и недосягаемые цели для глушения. В руках опытных операторов они способны проскочить в здание или блиндаж, где прячется техника.

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Новейшие российские дроны на оптоволокне охотятся на артиллерию Сил обороны, и их невозможно заглушить. Об этом 10 марта сообщили в Forbes.

Российские источники распространили видео с квадрокоптером, который несет боеголовку и залетает под брезентом в сарай. В сооружении стоит первая украинская САУ "Богдана". На кадрах видно, как БПЛА врезается в кабину.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Отмечается, что таких установок выпускают несколько в неделю, заменяя ими старые гаубицы и пытаясь избавиться от зависимости от США. Однако пока Украина ставит в приоритет сохранение производства САУ "Богдана", для России является приоритетом их уничтожение, и волоконно-оптические дроны — ключевое оружие этих усилий.

Раньше в ведущих армиях мира было правило "Стреляй и убегай". Это означало, что гаубицы выстреливали несколько снарядов и быстро меняли позиции, чтобы обезопасить себя от ответного удара. Однако в реалиях российско-украинской войны подход другой.

Вдоль всей линии фронта постоянно присутствуют вражеские глаза, функцию которых выполняют дроны. Они быстро разоблачают открытое движение любой техники. Поэтому новое правило артиллеристов — прятать гаубицы в секретных блиндажах или зданиях в перерывах между боевыми заданиями.

Тайники могут спасти от больших и менее маневренных БПЛА. Дело в том, что они не могут подлететь достаточно близко, чтобы зафиксировать цель. Кроме того, даже если техника будет замечена, такой беспилотник не сможет протиснуться на позицию для поражения.

В то же время крошечные FPV-дроны легкие и управляются дистанционно с помощью установленной камеры. Они способны приближаться достаточно близко и протискиваться в узкие пространства. Большинство БПЛА такого типа работают через радиосвязь, и ее можно глушить.

Однако в РФ придумали, как обойти такие способы противодействия. Некоторые вражеские подразделения перешли на беспилотники на оптоволокне. То есть они соединены с операторами с помощью катушек проводов толщиной в миллиметры. Такие дроны далеки от идеала, ведь сравнительно дорогие, позволяют отследить позицию оператора и могут запутаться.

Однако, как отмечают в СМИ, "вознаграждение стоит риска и усилий". Развертывая все больше БПЛА на оптоволокне, ВС РФ уничтожают два основных средства защиты Сил обороны от малых беспилотников — маскировку и глушение. Украина также все больше инвестирует в такие "птички", поэтому угроза взаимная.

Напомним, в ISW сообщили, что российская армия закрепляет позиции в Курской области и готовится наступать на Суджу уже в ближайшие дни.

В The Telegraph передали, что ВСУ научились противодействовать российским КАБам, и это может повлиять на позицию президента США Дональда Трампа.