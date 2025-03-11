Российские войска готовятся к масштабному наступлению на Суджу в ближайшие дни, — ISW

В этом наступлении на Суджу активное участие якобы будут принимать бойцы 1434-го полка "Ахмат-Чечня".

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Войска РФ закрепляют свои позиции в Курской области и готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 марта 2025 года.

В частности геолокационные кадры от 10 марта свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральную часть Мартыновки, к северо-востоку от Суджи, и вероятно готовятся к наступлению.

По данным аналитиков, в наступлении на Суджу активно будут участвовать подразделения 44-го армейского корпуса и 1434-го полка "Ахмат-Чечня".

В то же время российские военкоры утверждают, что войска РФ захватили несколько населенных пунктов к востоку и северу от Суджи, в частности Агроном, Колмаков, Михайловку, Богдановку, Мирный и Казачью Ложку.

"ISW не нашла подтверждений этим заявлениям", — говорится в отчете.

Военкоры также сообщают, что российская армия атакует окрестности Суджи, в частности Ивашковское, Дмитрюково, Меловое и Гуево, при поддержке подразделений морской пехоты и до двух батальонов северокорейских сил.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что Украина активно усиливает группировку в Курской и Сумской областях дополнительными подразделениями беспилотных систем и средствами радиоэлектронной борьбы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские войска отражают российские атаки в направлении Новенького и Журавки (оба к северо-востоку от города Сумы) и отметил, что российские войска пытаются перерезать основную наземную линию обеспечения вдоль автодороги Н-07 Сумы-Суджа.

По словам Демченко, сейчас российские войска не имеют достаточно ресурсов для проведения крупных операций на севере Украины.

Напомним, 7 марта директор ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что штурмовые группы РФ пытаются прорваться в направлении Суджи.

Фокус также писал о том, что РФ уничтожает все переправы в Курской области, чтобы заблокировать там 10 тысяч бойцов ВСУ.