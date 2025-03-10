ВС РФ продвинулись на Курщине и отбили несколько населенных пунктов: что известно, — DeepState (карта)

Российская армия продолжает продвигаться в Курской области: там противнику удалось оккупировать два населенных пункта и окрестности в Суджанском районе.

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Вооруженные силы России ведут активные штурмовые действия к северу от Суджи, где противнику удалось оккупировать Мартыновку и Малую Локню. Враг не оставляет попыток обрезать логистические пути ВСУ и пытается усилить атаки на позиции защитников: по данным военных, россияне увеличили количество атак с помощью "Шахедов", КАБов и FPV-дронов. О продвижении ВС РФ в Курской области сообщили аналитики проекта DeepState вечером 9 марта.

"Враг оккупировал Мартыновку, Малую Локню и окрестности", — говорится в сводке.

Оба населенных пункта расположены севернее районного центра — города Суджа. Соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту боевых действий.

Скриншот | Малая Локня (DeepState)

Скриншот | Мартыновка (DeepState)

Утром 9 марта аналитики также сообщали о захвате россиянами населенного пункта Лебедевка, а также успехи ВС РФ в Черкасском Поричном, что в Курской области.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 марта отмечалось, что россияне продолжают активно атаковать позиции украинских защитников. В течение суток ВСУ удалось отбить 27 вражеских атак. Штурмы ВС РФ сопровождаются активным применением управляемых авиационных бомб и регулярными артиллерийскими обстрелами.

"Враг нанес 20 авиаударов, применив 23 КАБ и совершил 365 артиллерийских обстрелов", — говорится в сводке.

В то же время украинские защитники не прекращают наносить противнику сокрушительные удары. Вчера, 9 марта, Милитарный сообщал об успешном бомбовый удар по ангару с бронетехникой и личным составом противника. Под атакой оказались российский военный объект на территории поселка Теткино, расположенного недалеко от границы Украины и Курской области РФ.

Напомним, ранее иностранные СМИ сообщали, что тысячи украинских оборонцев могут оказаться под угрозой окружения в Курской области РФ. Об этом стало известно 8 марта.

В этот же день иностранные СМИ сообщили, что ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель.

Напомним, 6 августа 2024 года началась тайная операция Вооруженных сил Украины в Курской области. Это стало первым военным вторжением на территорию России со времен Второй мировой войны.