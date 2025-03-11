Російські війська готуються до масштабного наступу на Суджу найближчими днями, — ISW

У цьому наступі на Суджу активну участь нібито братимуть бійці 1434-го полку "Ахмат-Чечня".

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Війська РФ закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на Суджу найближчими днями. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 березня 2025.

Зокрема геолокаційні кадри від 10 березня свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральну частину Мартинівки, на північний схід від Суджі, і ймовірно готуються до наступу.

За даними аналітиків, у наступі на Суджу активно братимуть участь підрозділи 44-го армійського корпусу та 1434-го полку "Ахмат-Чечня".

Водночас російські воєнкори стверджують, що війська РФ захопили кілька населених пунктів на схід та північ від Суджі, зокрема Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, Мирний і Козачу Ложку.

"ISW не знайшла підтверджень цим заявам", — йдеться у звіті.

Воєнкори також повідомляють, що російська армія атакує околиці Суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мелове та Гуєве, за підтримки підрозділів морської піхоти та до двох батальйонів північнокорейських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна активно посилює угруповання в Курській та Сумській областях додатковими підрозділами безпілотних систем та засобами радіоелектронної боротьби.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські війська відбивають російські атаки в напрямку Новенького та Журавки (обидва на північний схід від міста Суми) і зазначив, що російські війська намагаються перерізати основну наземну лінію забезпечення вздовж автодороги Н-07 Суми-Суджа.

За словами Демченка, наразі російські війська не мають достатньо ресурсів для проведення великих операцій на півночі України.

Нагадаємо, 7 березня директор ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що штурмові групи РФ намагаються прорватися в напрямку Суджі.

Фокус також писав про те, що РФ знищує усі переправи в Курській області, щоб заблокувати там 10 тисяч бійців ЗСУ.