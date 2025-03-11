"Стріляй і ховай" теж не працює: новітні дрони РФ заганяють артилеристів у кут, — Forbes

Дрони з цією технологією — маленькі, маневрові й недосяжні цілі для заглушення. В руках досвідчених операторів вони здатні проскочити у будівлю або бліндаж, де ховається техніка.

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Новітні російські дрони на оптоволокні полюють на артилерію Сил оборони, і їх неможливо заглушити. Про це 10 березня повідомили у Forbes.

Російські джерела поширили відео з квадрокоптером, який несе боєголовку і залітає під брезентом у сарай. У споруді стоїть перша українська САУ "Богдана". На кадрах видно, як БпЛА врізається у кабіну.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зазначається, що таких установок випускають кілька на тиждень, замінюючи ними старіші гаубиці й намагаючись позбутись залежності від США. Однак поки Україна ставить у пріоритет збереження виробництва САУ "Богдана", для Росії є пріоритетом їх знищення, і волоконно-оптичні дрони — ключова зброя цих зусиль.

Раніше у провідних арміях світу було правило "Стріляй і тікай". Це означало, що гаубиці вистрілювали кілька снарядів і швидко змінювали позиції, щоб убезпечити себе від удару у відповідь. Однак в реаліях російсько-української війни підхід інший.

Вздовж усієї лінії фронту постійно присутні ворожі очі, функцію яких виконують дрони. Вони швидко викривають відкритий рух будь-якої техніки. Тому нове правило артилеристів — ховати гаубиці у секретних бліндажах або будівлях у перервах між бойовими завданнями.

Схованки можуть врятувати від більших та менш маневрових БпЛА. Річ у тім, що вони не можуть підлетіти достатньо близько, щоб зафіксувати ціль. Окрім того, навіть якщо техніка буде помічена, такий безпілотник не зможе протиснутися на позицію для ураження.

Водночас крихітні FPV-дрони легкі й керуються дистанційно за допомогою встановленої камери. Вони здатні наближатись досить близько та протискуватися у вузькі простори. Більшість БпЛА такого типу працюють через радіозв’язок, і його можна глушити.

Однак у РФ вигадали, як обійти такі способи протидії. Деякі ворожі підрозділи перейшли на безпілотники на оптоволокні. Тобто вони з’єднані з операторами за допомогою котушок дротів товщиною у міліметри. Такі дрони далекі від ідеалу, адже порівняно дорогі, дають змогу відстежити позицію оператора та можуть заплутатись.

Проте, як зазначають у ЗМІ, "винагорода варта ризику та зусиль". Розгортаючи все більше БпЛА на оптоволокні, ЗС РФ знищують два основні засоби захисту Сил оборони від малих безпілотників — маскування і глушіння. Україна також все більше інвестує в такі "пташки", тож загроза взаємна.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що російська армія закріплює позиції у Курській області та готується наступати на Суджу вже найближчими днями.

У The Telegraph передали, що ЗСУ навчились протидіяти російським КАБам, і це може вплинути на позицію президента США Дональда Трампа.