"Стали марними": ЗСУ винайшли спосіб протидіяти російським КАБ, — The Telegraph

Це, на думку журналістів, матиме вплив на лінію фронту та послабить здатність Росії атакувати Україну в тилу, що було ключовою частиною кремлівської стратегії виснаження.

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Збройні сили України навчились протидіяти російським керованим авіабомбам, що може вплинути на переконання Дональда Трампа стосовно можливостей України відтіснити росіян зі своєї території. Про це пише The Telegraph.

"Російські керовані авіабомби стали фактично марними через раптовий успіх українських радіоперешкод", — йдеться у матеріалі.

Один з російських провоєнних телеграм-каналів повідомив, що українські глушилки на фронті буквально заблокували внутрішні навігаційні системи КАБів — усі системи з супутниковим наведенням вийшли з ладу. І тепер для ураження однієї цілі часто потрібно до 16 керованих бомб.

"Це не означає, що Росія припинила скидати керовані бомби. Але вони часто перетворюються на невдачі, падаючи в полях далеко від намічених цілей, замість того, щоб влучити в українські резервні сили або штаб армійської дивізії", — зазначили автори матеріалу.

Глушилки можуть виглядати як приманки або ж бути частиною ширшої системи захисту літака, як у випадку з F-16. Вони блокують російські системи, випромінюючи сигнали, що створюють перешкоди.

Експерт з питань озброєнь Том Вітінгтон підкреслив, що російські керовані бомби "не мали б піддаватися глушінню", а отже: або російські КАБ були настільки погано спроєктовані, що їх можна заглушити, або Україна знайшла способи подолати захист, вбудований у них.

"З огляду на те, що Росія успішно застосовувала керовані бомби протягом кількох місяців, більш вірогідним є другий варіант", — йдеться у статті.

Це, на думку журналістів, поставить під сумнів переконання Дональда Трампа і Джей-Ді Венса, що Київ не має жодних шансів відтіснити Росію або утримати свої нинішні позиції.

Крім того, це матиме вплив на лінію фронту та послабить здатність Росії атакувати Україну в тилу, що було ключовою частиною кремлівської стратегії виснаження.

Водночас успіх України в глушінні російських засобів ураження не обмежується лише керованими бомбами. Ця тактика застосовується і проти безпілотників.

"Україна дедалі більше здатна перехоплювати безпілотники типу "шахед" і повертати їх назад у повітряний простір Росії чи Білорусі", — наголошується у статті.

Нагадаємо, Україна на першому місці за імпортом зброї.

9 березня американський мільярдер та новий чиновник Білого дому Ілон Маск прокоментував вплив систем Starlink на ЗСУ і припустив, що буде, якщо він її відключить.