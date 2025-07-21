ЗСУ будуть збивати російські дрони перехоплювачами зі ШІ: що про них відомо

Українська компанія Odd Systems, яка спеціалізується на розробці тепловізійних камер та FPV-дронів, оголосила про початок стратегічної співпраці із данською Terma Group. Команди розробляють автономний перехоплювач дронів на базі штучного інтелекту (ШІ).

Related video

В сучасній війні повітряні загрози стають дедалі складнішими та масштабнішими. У зв’язку з цим виникає потреба в автономних системах, здатних самостійно виявляти, супроводжувати й фізично знешкоджувати ворожі дрони, пише портал DOU.

Як зазначають у виданні, нові засоби проти БПЛА мають поєднувати навігацію на базі комп’ютерного зору, тепловізійну аналітику, автономну логіку прийняття рішень і модульну архітектуру, придатну до масштабування. Системи також повинні працювати в умовах реального бою, без потреби в дорогих або вузькоспеціалізованих компонентах.

Важливо

Збити 1000 "Шахедів" нереально: чому БПЛА-перехоплювачі не зможуть захисти Україну

Очікується, що Odd Systems візьме за основу свої рішення, які вже використовуються в бойових умовах, зокрема FPV-платформи та власні тепловізори. Корім того, виробник має R&D-команду, що працює над візуальною навігацією, оптикою та софтом для безпілотників.

Своєю чергою Terma принесе до проєкту свій досвід розробки оборонних систем для різних середовищ (повітря, земля, море, космос), а також потужності інтегратора складних сенсорних платформ.

Нагадаємо, команда українського проєкту ODIN оголосила про успішні випробування і початок застосування нової мобільної системи протидії дронам-камікадзе типу Shahed-136 і "Гербера".

Фокус також писав про те, що виробники ударних дронів Darts почали постачати Силам оборони України двомоторну версію своїх БПЛА невеликими серіями.