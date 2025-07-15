Збити 1000 "Шахедів" нереально: чому БПЛА-перехоплювачі не зможуть захисти Україну

Зенітні дрони-перехоплювачі сьогодні розглядаються як простий та доступний інструмент для захисту від масованих атак «Шахедів». Проте офіцер ЗСУ та радіоінженер Юрій Касьянов вважає, що ця технологія не є панацеєю та фактично дорожча за застосування зенітних ракет.

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На нещодавньому брифінгу в Римі президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова щодня збивати до 1000 "Шахедів" за допомогою дронів-перехоплювачів, однак потрібні на це потрібні кошти. Чи справді зенітні дрони зможуть відбивати масовані атаки, Юрій Касьянов розмірковує у своєму матеріалі на zn.ua.

Як зазначає експерт, нормальний коефіцієнт ураження цілей у ППО — 0,5. Тобто на ураження однієї цілі потрібно 2 ракети або 2 дрони. Це дуже оптимістичний коефіцієнт, оскільки на збиття одного безпілотника-розвідника в денний час сьогодні вже потрібно в середньому 5 БПЛА-перехоплювачів, а в нічний – 10.

"Чому? Тому що час польоту FPV-дрона дуже обмежений — не більш як 25 хвилин. Якщо ціль перебуває на великій висоті, то політ може скоротитися до 10 хвилин, з яких половину часу треба витратити на підйом до необхідного ешелону і ще 5 хвилин — на пошук цілі й наведення на неї", — пояснив Касьянов.

За його даними, ціна денного зенітного дрона із цифровим каналом управління і передачі відео становить приблизно 2–3 тисячі доларів, а нічного — від 4 тисяч доларів. Тож для перехоплення ворожого БПЛА вдень потрібно мінімально 10 тисяч доларів із коефіцієнтом один до п’яти, у нічний час — 40 тисяч доларів із коефіцієнтом один до десяти.

Вартість операції тільки за ціною дронів дорівнюватиме 16 млн доларів, в той час, як вартість одного "Шахеда" оцінюється у 80 тисяч доларів. Для порівняння, вартість однієї зенітної ракети типу "Стінгер" із коефіцієнтом ураження цілі 0,8–0,9 становить до 100 тисяч доларів.

"Тобто ми витрачатимемо лише вдвічі менше грошей на знищення "Шахедів", ніж росіяни на їхнє виробництво й запуск, при тому, що наші доходи як мінімум у десять разів менші" — підсумував Касьянов.

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Головне — наздогнати: які дрони проти "Шахедів" має Україна та що заважає користуватися

Експерт нагадав, що 10 липня ЗС РФ атакували столицю понад десять годин, залучивши 400 "Шахедів". Відповідно, щоб відбити таку атаку Україні потрібно мінімум 400 досвідчених операторів, не враховуючи вже інших членів команди. Якщо ж масовані атаки будуть щоночі, то кількість пілотів має бути як мінімум вдвічі більшою. Вартість операції тільки за ціною дронів дорівнюватиме 16 млн доларів, в той час, як вартість одного "Шахеда" оцінюється у 80 тисяч доларів..

Окрім цього, кожна мобільна група з БПЛА-перехоплювачами має чітко знати, в який час, в якому місці їй треба працювати. За словами експерта, на 400 операторів потрібно 400 радіолокаційних станцій для виявлення безпілотників, однак в України немає такої кількості радарів. Також треба враховувати, перехоплювачі не літають у сильний дощ, вітер та снігопад, на відміну від "Шахедів".

"Тобто для успішного перехоплення 400 ворожих "Шахедів" нам треба як мінімум 4000 дронів-перехоплювачів, 400 мобільних груп, 800 автомобілів, 400 досвідчених пілотів і 400 радарів, гарна погода без дощу, снігу й сильного вітру. І це тільки для Києва!" — наголосив офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, раніше український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що у РФ вже шукають способи захистити "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів. Деякі рішення ворог може впровадити досить швидко і дешево.